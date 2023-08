Il Crotone si muove sul mercato e ufficializza il suo terzo acquisto estivo. In maglia rossoblù arriva l'attaccante albanese Dardan Vuthaj, svincolato dopo la breve esperienza al Foggia, in Serie C. La punta è stata annunciata dal club con uno scatto che lo ritrae in compagnia del presidente Gianni Vrenna.

Intanto i rossoblù dovrebbero confermare in rosa il centrocampista Jacopo Petriccione che era stato sondato nei giorni scorsi dal Catanzaro. In arrivo sarebbe poi la firma del centrocampista Tomislav Gomelt, già in prova a Crotone alcuni giorni.

Crotone, arriva l'attaccante

Dopo tanta attesa il Crotone si regala un nuovo attaccante: è Dardan Vuthaj, ex Foggia. La punta ha siglato un contratto annuale fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

Arriva quindi un rinforzo per la rosa del tecnico Lamberto Zauli in vista dell'esordio di campionato a Catania, ma non sarà l'unica novità. In queste ore dovrebbe firmare con gli squali anche il centrocampista Tomislav Gomelt, già impegnato con il Crotone negli allenamenti congiunti svolti contro Lamezia Terme e Trebisacce. Non troverebbe conferme l'interesse per il calciatore croato da parte del Catania.

Intanto in rossoblù, salvo offerte irrinunciabili dell'ultima ora, dovrebbe rimanere il centrocampista Jacopo Petriccione seguito recentemente dal Catanzaro in Serata e B.

Crotone, testa all'esordio

Il Crotone tornerà in campo per la prima gara di campionato questo venerdì 1 settembre alle ore 19:45 allo Stadio "Massimo" di Catania. La partita metterà subito l'una contro l'altra due delle formazioni favorite al salto di categoria.

Questa sfida tornerà dopo diversi anni di assenza. È dal torneo di Serie B 2014-2015 che Catania e Crotone non si incrociano sul rettangolo verde, in quel frangente la gara si concluse con il punteggio finale di 1-1.

Sicuro assente del match sarà il portiere Andrea Dini, squalificato per una giornata a seguito della gara dei Playoff contro il Foggia.

Le altre operazioni di mercato del Crotone

Nelle prossime ore il Crotone sarà chiamato a trovare una sistemazione per alcuni calciatori. In uscita rimangono il difensore Manuel Nicoletti e il portiere Paolo Branduani: per quest'ultimo si potrebbe sbloccare la cessione al Lecco dopo la conferma in Serie B del club del presidente Di Nunno giunta da parte del Consiglio di Stato.

Va verso la cessione anche il centrocampista Thomas Schirò che potrebbe essere girato ad un club di Serie C.

In attacco poi il Crotone potrebbe effettuare un altro innesto e il nome che circola è quello di Alexis Ferrante, attaccante in uscita dalla Ternana. Interesserebbe, infine, il centrocampista Karim Laribi della Pro Vercelli.