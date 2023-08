Inter, Milan e Juventus sono molto attente alle occasioni che si ipotizzano arrivare in queste ultime giornate di mercato. I nerazzurri necessitano da tempo di un centravanti ed avrebbero puntato i fari su Marko Arnautovic del Bologna. I rossoneri potrebbero ricevere delle offerte dal Bayern Monaco per il cartellino di Mike Maignan mentre i bianconeri valuterebbero la cessione di Filip Kostic per sostituirlo con Carlos Augusto del Monza.

L'Inter pensa al ritorno di Arnautovic per puntellare il reparto offensivo

L'Inter avrebbe fatto un tentativo per assicurarsi le prestazioni di Arnautovic.

Il calciatore ha già giocato con i nerazzurri e sarebbe disposto a tornare per riscattare quel periodo deludente vissuto a Milano sotto la guida di Josè Mourinho. Gli emiliani non sono disposti a fare sconti e valuterebbero l'austriaco circa 15 milioni di euro. Al momento non ci sarebbe accordo tra le parti, ma se dovesse arrivare un'offerta allettante, potrebbe definitivamente sbloccarsi l'operazione. L'ex West Ham sarebbe la punta che affiancherebbe Lautaro Martinez, Corea e Marcus Thuram dopo gli addii di Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

La Juventus valuterebbe sostituzione di Kostic con Carlos Augusto

La Juventus potrebbe valutare le offerte che riguarderebbero Filip Kostic. Il serbo sarebbe seguito in Turchia da Galatasaray e Fenerbahce ma potrebbe avere anche delle offerte dalla Arabia Saudita.

La sua valutazione sarebbe di circa 25 milioni di euro e, in caso di cessione, i dirigenti piemontesi andrebbero diritti su Carlos Augusto del Monza. Il brasiliano avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e interesserebbe molto all'Inter. La squadre presieduta dagli Zhang, al momento, non può affondare il colpo perché dovrebbe prima cedere Robin Gosens.

Il tedesco avrebbe degli estimatori in Bundesliga e sarebbe valutato circa 15 milioni di euro, cifra che attualmente nessuna squadra ha proposto all'Inter.

Il Bayern Monaco tenta lo 'scippo' in casa Milan

Il Milan potrebbe fronteggiare un'offerta del Bayern Monaco per Mike Maignan. Il portiere francese sarebbe finito nei radar dei bavaresi che hanno venduto Yann Sommer all'Inter e che non potranno contare subito su Manuel Neuer.

La valutazione dell'estremo difensore rossonero sarebbe molto proibitiva, circa 100 milioni di euro. L'affare appare molto complesso anche perché i bavaresi starebbero trattando con il Chelsea anche il cartellino di Kepa Arrizabalaga. Maignan piace molto per caratteristiche tecniche e non si escluderebbe un'offerta nelle prossime ore anche se il calciatore resta una pedina fondamentale per il Milan di Stefano Pioli.