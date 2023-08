Come dichiarato da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Udinese-Juventus, il club continua a lavorare alle cessioni in prestito di quei giocatori che non avrebbero la possibilità di raccogliere molto minutaggio in questa stagione a causa anche della mancata partecipazione alle competizioni europee e dunque al minor numero di partite.

Fra questi ci sarebbe Samuel Iling-Junior, che sarebbe al momento la terza alternativa sulla fascia sinistra dopo Cambiaso e Kostic: la società valuterà la cessione a titolo definitivo solo se dovessero arrivare 20 milioni di euro, in alternativa si valuterà un prestito.

Tra le squadre più interessate l'Atalanta, che cerca un giocatore per la fascia che sappia giocare eventualmente come quarto centrocampista o come trequartista nel 3-4-2-1.

Iling-Junior potrebbe trasferirsi all'Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque valutare la cessione di Samuel Iling-Junior. Lo vorrebbe Gasperini perchè potrebbe portare alla Dea qualità e imprevedibilità. L'unico gol in Serie A dell'esterno inglese è tra l'altro arrivato proprio a Bergamo nello 0-2 con cui lo scorso anno i bianconeri hanno sbancato il campo atalantino.

Oltre a lui potrebbe partire anche Matias Soulé, che oltre ad essere seguito da diverse società di Serie A piacerebbe anche al Feyenoord.

Anche qui il club considererà una cessione a titolo definitivo solo a fronte di almeno 20 milioni di euro, in alternativa si valuterà al massimo un prestito secco.

Berardi e Lukaku sempre possibili

Sarebbero sempre in odore di partenza sia Filip Kostic che Moise Kean: il primo sarebbe molto seguito in Germania e in Arabia Saudita, il secondo interesserebbe invece a Milan, Siviglia, Fulham e Roma.

Dalle due cessioni potrebbero arrivare circa 50 milioni di euro da utilizzare poi per l'acquisto di Domenico Berardi dal Sassuolo: il ds Carnevali ha tolto l'esterno mancino dal mercato, ma l'impressione è che se Giuntoli arrivasse ai 30 milioni richiesti l'affare potrebbe comunque andare in porto. Sullo sfondo rimane sempre l'ipotesi che conduce a Romelu Lukaku, che potrebbe approderebbe a Torino in prestito con diritto di riscatto.

Il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo per 40 milioni di euro circa, ma la società bianconera potrebbe far leva sulla volontà del centravanti che vuole il bianconero, per non parlare dei Blues stessi che non vorrebbero certo trattenere a Londra un calciatore scontento e fuori dal progetto tecnico.