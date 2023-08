La Juventus è attesa dal primo match di campionato domenica 20 agosto alle ore 20:45 allo stadio Dacia Arena contro l'Udinese. La squadra piemontese in questo pre-campionato è sembrata in crescita evidente anche per quanto riguarda il gioco rispetto soprattutto alla scorsa stagione, con Massimiliano Allegri che ha deciso di confermare il 3-5-2. Idea di gioco che sarà utilizzata anche contro l'Udinese, anche la squadra di Sottil dovrebbe affidarsi ad una difesa a tre. Sarà importante partire bene per la Juventus, che in questa stagione sarà impegnata solamente in campionato e in Coppa Italia, dopo la decisione della Uefa di squalificarla dalle competizioni europee per le vicende giudiziarie che l'hanno riguardata la scorsa stagione.

Il tecnico dell'Udinese Sottil dovrebbe affidarsi a Beto e Thauvin

L'Udinese come già anticipato dovrebbe giocare con il 3-5-2. Il tecnico Andrea Sottil lo utilizza oramai da una stagione, ovvero quando è stato ingaggiato dalla società friulana nel 2022-2023. In porta ci sarà Silvestri, le novità riguardano invece la difesa con Perez centrale di destra, Bijol e Masina centrale difensivo di destra. A centrocampo invece sulla fascia destra dovrebbe schierare Ebosele, davanti alla difesa confermato rispetto alla scorsa stagione Walace supportato dalle mezzali Zarraga e Lovric. Sulla fascia sinistra altro nome nuovo, quello di Zemura. Nel settore avanzato il francese Thauvin supporterà Beto.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Vlahovic e Chiesa

La Juventus è pronta a ripartire dal 3-5-2. Massimiliano Allegri ha dimostrato nel precampionato di affidarsi a questa idea di gioco in quanto valorizza le caratteristiche tecniche di gran parte dei giocatori della rosa bianconera. In porta dovrebbe giocare Szczesny, che non è stato schierato contro l'Atalanta.

In difesa il tecnico dovrebbe affidarsi a Gatti a destra, Bremer e Danilo sulla sinistra. A centrocampo sulla fascia destra Weah, centrale Locatelli supportato dalle mezzali Miretti e Rabiot e sulla fascia sinistra Kostic. Nel settore avanzato Chiesa dovrebbe giocare a supporto di Vlahovic [VIDEO]. Non dovrebbero recuperare Pogba e Fagioli per la prima giornata di campionato, anche se i due centrocampisti hanno giocato (segnando anche un gol ciascuno) nell'amichevole contro l'Alessandria.

Le probabili formazioni di Udinese e Juventus

Udinese (3-5-2): Silvestri - Perez, Bijol, Masina - Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura - Thauvin, Beto. Allenatore Andrea Sottil.

Juventus (3-5-2): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.