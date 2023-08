Domenica 20 agosto 2023 alle ore 20:45 si giocherà Udinese-Juventus, match valido per la prima giornata di Serie A 23/24.

I friulani di mister Sottil non avranno a disposizione gli infortunati Ehizibue ed Ebosse, mentre le condizioni fisiche di Deulofeu saranno da valutare. La Vecchia Signora guidata da Allegri, invece, dovrà fare a meno sia di Bonucci, fuori rosa, che di De Sciglio, out per 5 mesi, mentre restano in dubbio le presenze degli acciaccati Pogba, Fagioli e Rabiot.

Dove vederla: il match tra Udinese e Juventus sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) e in streaming su Dazn, SkyGo e NowTv.

Udinese, ballottaggio Zemura-Camara a centrocampo

Mister Sottil e la sua Udinese partiranno subito contro una big del campionato da affrontare e per riuscire a fare risultato è possibile che scendano in campo col 3-5-2, con Silvestri a difesa dei pali. Il terzetto arretrato avrà buone chance di essere formato da Masina, Bijol e Perez. La cerniera di centrocampo, invece, potrebbe essere composta da Lovric, Zarraga e Wallace a far da filtro in mezzo, mentre Ebosele andrà a piazzarsi a destra del reparto e uno tra Zemura e Camara agirà come esterno sinistro. Tra l'ex giocatore del Bournemouth classe '99 e il centrocampista franco-guineano pare che l'allenatore dei friulani possa optare per la prima opzione per una maglia da titolare come ala sinistra di centrocampo.

Pochi dubbi, infine, per il tandem d'attacco dell'Udinese che avrà presumibilmente come interpreti iniziali Beto e Thauvin.

Juventus, Chiesa-Vlahovic in attacco

Massimiliano Allegri e la sua Juventus disputeranno soltanto la Serie A e la Coppa Italia nella stagione che sta per iniziare, in quanto sono esclusi da qualsiasi competizione europea per un anno.

A fronte di ciò, l'allenatore bianconero sarà chiamato a lottare per la conquista del 37° Scudetto, che manca nella bacheca della Juventus dalla stagione 2019/20.

Per il primo turno di campionato, Allegri potrebbe optare per il modulo 3-5-2, piazzando Szczesny in porta. La difesa della Vecchia Signora dovrebbe avere come titolari Gatti, Bremer e Danilo.

A centrocampo partiranno presumibilmente dal primo minuto Kostic e Weah ai lati, con McKennie, Locatelli e Miretti a far da scudo. Chiesa e Vlahovic, infine, dovrebbero comporre il duetto d'attacco bianconero.

Le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus:

Udinese (3-5-2): Silvestri, Masina, Bijol, Perez, Zemura (Camara), Lovric, Zarraga, Wallace, Ebosele, Beto, Thauvin. Allenatore: Sottil.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Locatelli, Miretti, McKennie, Kostic, Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.