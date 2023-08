Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in una recente intervista a La Nacion per ricordare i suoi 50 anni (compiuti il 10 agosto) ha parlato di diversi argomenti, fra cui anche della Juventus.

Ad una precisa domanda riguardante l'ultima volta in cui si è arrabbiato, l'argentino ha risposto: "Mi sono molto arrabbiato per un episodio che ha coinvolto la Juventus quando ci siamo qualificati per l'ultima finale di Coppa Italia, qualche mese fa". L'ex capitano e bandiera della società milanese ha sottolineato come l'atteggiamento delle persone che lavorano per la Juventus lo abbia infastidito molto.

Probabilmente il riferimento è a Juventus-Inter finita 1-1 all'andata della semifinale di Coppa Italia.

Il vice presidente dell'Inter Zanetti sulla proprietà cinese

Javier Zanetti ha condiviso le sue riflessioni sulla proprietà cinese dell'Inter, raccontando un episodio sulla sua prima visita in Cina, descrivendo l'emozione di essere accolto da una folla calorosa all'aeroporto anche alle prime ore del mattino, con persone che lo aspettavano con segni di affetto come foto, bandiere e fiori. Ha scherzato sul fatto che non gioca più con la squadra da quasi 10 anni, ma è rimasto colpito dalla dedizione dei tifosi.

L'ex capitano dell'Inter ha raccontato anche un altro episodio accaduto in un hotel durante un viaggio in Cina.

Ha ricevuto una chiamata in italiano che lo invitava a una stanza particolare raccontando di essere stato sorpreso e intrigato, e si è diretto verso la stanza indicata. All'interno, ha scoperto che era stata allestita una sorta di museo dedicato a lui, con magliette, poster, bambole e bandiere.

Javier Zanetti ha raccontato anche la sua modalità di allenamento a 50 anni

Il racconto di Zanetti riguardo alla sua routine di allenamento a 50 anni è davvero affascinante. Ha condiviso che la sua routine non è limitata a un'unica attività, ma è variegata e coinvolge diverse attività fisiche. Ha spiegato: "Non ce n'è uno, ma diversi.

Ho la bici da spinning a casa, la rendo funzionale e quando il tempo è bello vado in bicicletta per Como, gioco a paddle tennis e quando mi invitano mi unisco a una partita di calcio".

Zanetti ha poi menzionato di praticare il Pilates il mercoledì con alcuni amici insegnanti che vivono vicino a casa sua.

Zanetti ha continuato a descrivere il suo allenamento funzionale, che comprende esercizi di resistenza come TRX e Tabata. Ha specificato che preferisce utilizzare pesi liberi anziché attrezzature specifiche. Quando è in viaggio e soggiorna in hotel, approfitta dell'opportunità per allenarsi in palestra. Riguardo alla corsa, ha condiviso che a volte corre, ma evita lunghe distanze.