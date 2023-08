Secondo le ultime di mercato, la Juventus starebbe pensando di cedere Federico Chiesa ed eventualmente di rimpiazzarlo con Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo valutato 30 milioni di euro. L'Inter invece, continuerebbe la sua ricerca dell'attaccante ed avrebbe individuato come nuova alternativa il profilo di Eric Maxim Choupo-Moting del Bayern Monaco.

Juventus, il nome di Chiesa circolerebbe per un'eventuale cessione: al suo posto arriverebbe Berardi

In casa Juventus si starebbe pensando ad una cessione importante per risanare parte del rosso in bilancio e se Vlahovic non partisse per Londra (sponda Chelsea o Tottenham) allora il candidato a lasciare la Continassa potrebbe essere Federico Chiesa.

D'altronde all'esterno offensivo ex Fiorentina le offerte non mancherebbero, con Aston Villa e Newcastle che avrebbero già fatto sapere alla Juventus di essere disposte ad investire 40 milioni di euro per il calciatore classe '97. La Juve, che dal canto suo ne chiederebbe almeno 60 per Chiesa, attenderebbe un eventuale rilancio dalla Premier o direttamente l'inserimento di una nuova contendente, magari dall'Arabia Saudita. Se dunque Chiesa partisse, indiscrezioni di mercato vorrebbero la Juventus già proiettata ad un suo eventuale sostituto, con Domenico Berardi in lizza per una candidatura: l'esterno offensivo del Sassuolo da anni sarebbe in procinto di lasciare la compagine emiliana e questa estate potrebbe essere quella giusta per la sua consacrazione in una big del campionato italiano.

Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali è stato però chiaro nel dire che l'attaccante classe '94 non verrà lasciato andare per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, cifra di cui la Juve disporrebbe realisticamente solo con una cessione.

Inter, il nome nuovo per l'attacco sarebbe quello di Choupo-Moting del Bayern Monaco

L'Inter, dopo aver piazzato diversi colpi a centrocampo ed essersi assicurata il portiere titolare, ora avrebbe la necessità di portare alla Pinetina un attaccante ed il nome nuovo che i nerazzurri starebbero osservando sarebbe quello di Eric Maxim Choupo-Moting.

Il centravanti attualmente in forza al Bayern Monaco potrebbe uscire dal club tedesco, soprattutto perché la società bavarese ha chiuso da poche ore l'acquisizione a titolo definitivo dal Tottenham di Harry Kane, bomber inglese pagato 120 milioni di euro. Choupo-Moting che sarà legato contrattualmente al Bayern fino al 2024 verrebbe valutato circa 10 milioni di euro, una cifra che l'Inter potrebbe spendere per un calciatore di esperienza. In ogni caso, oltre a Choupo-Moting la società nerazzurra considererebbe anche altri profili per l'attacco come Mehdi Taremi, centravanti del Porto che costerebbe circa 25 milioni di euro.