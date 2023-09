In una recente intervista al giornale sportivo As, il centrocampista brasiliano Arthur Melo ha parlato del recente trasferimento alla Fiorentina e del possibile ritorno alla Juventus in futuro.

Il centrocampista Arthur Melo vuole vincere con la Fiorentina

Arthur Melo ha sottolineato che alla Fiorentina non sente una particolare pressione e che c'è invece un forte desiderio di ottenere successi. Ha notato che Firenze è una città profondamente legata al calcio e pensa che la Fiorentina abbia il potenziale per competere per i titoli e persino per raggiungere la qualificazione alla Champions League.

Il giocatore ha spiegato che il suo adattamento nella squadra viola è stato positivo, anche se ha affrontato momenti difficili, inoltre ha sottolineato che aveva già seguito attentamente il gioco della squadra nella stagione precedente.

Il possibile ritorno alla Juventus del centrocampista brasiliano

'Se mi vedo in grado di ritornare alla Juve? Sicuramente sì. Adesso sono concentrato sulla Fiorentina, ma non dimentico che ho un contratto con la Juventus, che sono un loro giocatore e ho un enorme rispetto per loro', sono queste le dichiarazioni di Arthur Melo in merito a un possibile ritorno nella società bianconera.

Il centrocampista brasiliano ha sottolineato che vuole fare bene nella stagione attuale con la Fiorentina e che il futuro verrà valutato successivamente.

In estate Arthur Melo alla Fiorentina il centrocampista si è trasferito a titolo temporaneo fino a giugno 2024 nella società toscana. L'intesa fra le due società prevede un prestito oneroso di due milioni di euro, con premi aggiuntivi di due milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La Fiorentina ha il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore per 20 milioni di euro, cifra che la società toscana pagherebbe in caso di riscatto in tre stagioni.

Il punto sul mercato della Juventus

La speranza della Juventus sarebbe quella di riuscire a monetizzare dalla cessione del cartellino di Arthur Melo, che ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025.

Un altro brasiliano che potrebbe lasciare Torino nel 2024 è Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società bianconera.

Intanto a gennaio la Juve valuta un investimento a centrocampo: piacerebbe Habib Diarra dello Strasburgo o in alternativa Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach.