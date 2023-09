Tra i giocatori della Juventus più in forma di questo inizio campionato c'è Adrien Rabiot. Il francese è diventato il perno del centrocampo della Juventus, ma con il contratto in scadenza nel giugno del 2024, potrebbe diventare il desiderio di molti club europei e arabi. Tra questi potrebbe esserci l’Atletico Madrid. Secondo il sito iberico todofichajes.com, i Colchoneros sarebbero già andati oltre i soliti contatti esplorativi e avrebbero contattato il l’entourage del giocatore per capire se ci cono margini per intavolare un eventuale trattativa.

Per Rabiot possibile offerte anche dall’Arabia Saudita

A corteggiare il giocatore francese, però, potrebbero non esserci solo club europei ma anche arabi. Rabiot avrebbe declinato alcune offerte provenienti dalla Saudi Professional League già durante la passata sessione di calciomercato, preferendo mettersi in gioco nella nuova Juve di Massimiliano Allegri. Condizione che però potrebbe mutare in virtù della scadenza del suo contratto con i bianconeri e da un ingaggio monstre.

Fonti vicine al giocatore sembrano però rassicurare la Juventus. Rabiot vorrebbe continuare a vestire la maglia bianconera. Situazione che starebbe inducendo la società bianconera a ridiscutere in tempi brevi il contratto tra le parti.

Infatti, la Juventus avrebbe messo il giocatore al centro del suo progetto sportivo e vorrebbe blindarlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Khéphren Thuram possibile sostituto di Paul Pogba

In attesa di conoscere il futuro sportivo di Paul Pogba, Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, si starebbe muovendo per portare a Torino il centrocampista del Nizza Khéphren Thuram.

Secondo alcune discrezioni, la società bianconera potrebbe fare un primo tentativo già durante la sessione di Calciomercato invernale di gennaio.

Questo al fine di assicurarsi il giocatore, evitando così aste al rialzo con altre squadre interessate, tra tutte il PSG. Khéphren, fratello di Marcus, attuale attaccante dell’Inter e figlio dell’ex giocatore di Parma e Juventus Lilian Thuram, è considerato un giocatore forte, di prospettiva e già con una buona esperienza a livello europeo. Caratteristiche molto gradite in casa Juventus, che si sposano perfettamente con la nuova linea societaria che prevede giocatori giovani a costi contenuti.