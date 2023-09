Secondo quanto scritto da La Stampa e confermato dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, il nome di Domenico Berardi potrebbe tornare di attualità nel mercato di gennaio, con la Juventus nuovamente interessata alla punta della società emiliana.

Una trattativa di mercato fra la Juventus e Berardi sarebbe agevolata anche dalla presenza di Francesco Magnanelli nello staff di Allegri. I due hanno giocato insieme al Sassuolo fino a quando Magnanelli ha deciso di lasciare il calcio giocato e accettare l'offerta della Juventus come collaboratore del tecnico bianconero.

Max Allegri gradirebbe l'arrivo di Berardi in quanto avrebbe la possibilità di migliorare in qualità il settore avanzato della squadra bianconera.

L'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, ha parlato del futuro professionale di Berardi

Giovanni Carnevali, intervistato da Trc Modena, ha rivelato che c'è stato un contatto con la Juventus dopo che Berardi aveva manifestato l'interesse a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, non c'è stata una trattativa vera e propria tra i club. Il Sassuolo aveva definito una scadenza per chiudere l'intesa, il 17 agosto, al fine di avere il tempo di trovare un sostituto adeguato. In quel momento, sembrava che la Juventus avesse altre questioni da risolvere e le trattative sono giunte a un punto morto.

L'amministratore delegato del Sassuolo ha anche sottolineato l'importanza della chiarezza nelle trattative e la necessità di evitare prolungamenti eccessivi. Ha ammesso che un addio di Berardi a gennaio non è escluso, anche se il Sassuolo non ha alcuna pressione a vendere il proprio giocatore. Tuttavia, non è escluso che possano arrivare proposte più allettanti, e il futuro di Berardi non è così scontato possa essere al Sassuolo.

Il mercato della Juve

Indiscrezioni di mercato confermano come la Juventus, se fosse confermata la squalifica di Pogba per la positività al testosterone, potrebbe decidere di fare un investimento importante a gennaio. Si è parlato dell'arrivo di un centrocampista, ma non è da scartare la possiiblità che sia proprio Berardi il rinforzo di qualità, utile anche per cambiare idea di gioco e schierare un 3-4-3 con Berardi insieme a Vlahovic e Chiesa.

In tal caso, l'arrivo di un centrocampista sarebbe posticipato al Calciomercato estivo. Si parla di un interesse per Habib Diarra dello Strasburgo, ma anche per Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. A gennaio, invece, la società bianconera potrebbe decidere anche di acquistare un terzino destro come alternativa a Weah. A questo proposito, piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.