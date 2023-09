Nelle scorse l'ex calciatore Ivano Trotta è stato intervistato ai microfoni di 1 Football Club ed ha parlato della Juventus e del mercato a sua veduta poco incisivo fatto da Cristiano Giuntoli. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche i giornalisti Massimo Pavan a Tuttojuve.com e Fabrizio Ponciroli a TMW Radio.

Juventus, Trotta su Giuntoli: 'Dopo il mercato dei bianconeri viene da dire che al Napoli era la dirigenza a fare la differenza e non lui'

"La Juve ancora non mi convince, dell'arrivo di Giuntoli non si è accorto nessuno. Paragonando il mercato del Napoli a quello dei bianconeri, ci tocca dire che non era Cristiano il valore aggiunto degli azzurri, bensì l'intera dirigenza" cosi ha esordito l'ex calciatore Ivano Trotta parlando della Juventus ai microfoni di 1 Football Club.

Trotta, sulla Juventus ha poi aggiunto: "Il non cambiare Allegri ha garantito continuità ma, forse, sarebbe stato il caso di cambiare aria". Trotta ha poi parlato delle squadre che potrebbero lottare per vincere lo scudetto, posizionando il Napoli in prima fila nella sua personale griglia delle favorite e aggiungendo le due squadre di Milano tra le contendenti al club partenopeo. Trotta, commentando quanto fatto dalle romane, ha bocciato il mercato sia della Lazio che della Roma, sottolineando come i giallorossi con Lukaku potrebbero non aver risolto i problemi presenti in rosa.

Juventus, Pavan: 'Mercato in uscita ottimo, in entrata impossibile dare un voto visto il solo arrivo di Weah'

Anche il giornalista Massimo Pavan ha espresso il suo giudizio sul mercato fatto dalla Juventus e dal suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli tramite le pagine del portale Tuttojuve.com: "Il mercato della Juventus è stato totalmente conservativo, non c'erano risorse.

Se andiamo a vedere al taglio dei costi il voto è alto, sugli arrivi non c'è un voto, visto che è arrivato solo Weah, sicuramente gli acquisti la Juventus deve farli in casa, se Pogba, Chiesa e Vlahovic, giocano e rendono per quanto sono pagati, cambia tutto".

Juventus, Ponciroli: 'Giuntoli è stato chiamato per risanare i conti e ci sta riuscendo dunque il voto che merita è 7'

Decisamente più positivo è stato il giudizio di Fabrizio Ponciroli, che commentando il mercato della Juventus ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Il mercato della Juve è da sette, perché Giuntoli è stato chiamato per risanare i conti.

Non doveva fare il colpo a effetto, doveva rimettere i conti in ordine e ci sta riuscendo. La cosa che mi spaventa è la mancanza di un difensore importante. Bremer è un buon giocatore ma non un leader, Danilo non può fare tutto l’anno ai ritmi della passata stagione".