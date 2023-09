Per la Juventus, la stagione 2023/24 rappresenta un momento importante per capire se andrà o meno al mondiale per Club del 2025. C'è da capire se il ranking sarà basato su tutte le competizioni e se invece tenga conto solo sulla Champions League. Nel primo caso la Juventus sarebbe esclusa in quanto avrebbero precedenza Roma e Inter come due squadre italiane partecipanti. Se invece il ranking si baserà solo sulla massima competizione europea, la Juventus al momento sarebbe qualificata come seconda dietro l'Inter ma le cose potrebbero cambiare con il proseguo delle competizioni in stagione.

La Juventus non può migliorare la classifica non disputando Champions, Europa e Conference League in questa annata calcistica.

Lo scenario basato su ranking per tutte le competizioni

La Roma sarebbe praticamente certa della qualificazione, posizionandosi per ottenere un posto aggiuntivo nella prossima edizione della Champions League per l'Italia.

L'Inter sarebbe pronta a occupare un altro posto, rinforzando la presenza italiana nelle competizioni europee.

Tuttavia, è importante notare che sono ammesse al massimo due società dello stesso Paese, a meno che non ci sia una situazione eccezionale in cui tre o quattro squadre diverse della stessa Federazione abbiano vinto la Champions League.

Le squadre che potrebbe accedere al Mondiale per club in caso di ranking basato per la Champions League

In questo caso, l'Inter sarebbe la squadra italiana meglio posizionata, garantendosi un posto nella prossima edizione della Champions League.

La Juventus, attualmente dentro, rischia di essere scavalcata, poiché è fuori dalle coppe europee e la sua posizione potrebbe deteriorarsi.

La situazione attuale può variare in base alle prestazioni delle società italiane nelle competizioni europee in corso durante la stagione 2023/24. È importante tenere presente che la UEFA prenderà in considerazione i risultati delle squadre italiane in tutte le competizioni, ma le regole ufficiali per la qualificazione saranno decisive per determinare quale scenario verrà adottato.

La stagione in corso sarà quindi fondamentale per stabilire quali squadre italiane si qualificheranno per le competizioni europee future e in quali condizioni.

Il nuovo mondiale per club 2025

Il nuovo Mondiale per Club previsto dalla FIFA rappresenta una novità importante nel panorama calcistico internazionale. La prima edizione si terrà nel giugno del 2025 negli Stati Uniti. Questo torneo si giocherà ogni 4 anni. Saranno 32 le squadre partecipanti, che verranno inizialmente divise in otto gruppi da quattro squadre ciascuno.

L'Europa avrà diritto a 12 posti nel torneo. Quattro di questi posti saranno riservati alle squadre vincitrici delle ultime quattro edizioni della Champions League, che sono Chelsea, Real Madrid, Manchester City e il vincitore dell'edizione 2023/24.

Gli otto posti europei rimanenti verranno assegnati con il ranking UEFA relativo all'ultimo quadriennio. Questo significa che le prestazioni delle squadre europee nelle competizioni europee durante questo periodo influenzeranno quali squadre avranno l'opportunità di partecipare al Mondiale per Club.

Ogni Paese, compresa l'Italia, potrà portare al Mondiale per Club al massimo due società.