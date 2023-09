L'Inter è sempre attiva sul mercato anche in prospettiva futura per non farsi trovare impreparata e cogliere al meglio le occasioni che ci saranno per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri sondano il terreno soprattutto in mezzo al campo dopo che è sfumato l'affare Lazar Samardzic, rimediato in parte con l'ingaggio di Davy Klaassen. La società nerazzurra, però, sarebbe pronta a bussare alle porte del Napoli per Eljif Elmas, che al Napoli sembra essere finito ai margini mentre lui vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto nella prima parte di stagione.

Anche il Torino è pronto ad intervenire per rinforzare il centrocampo. I granata, però, potrebbero fare qualcosa subito, nonostante il mercato sia chiuso, pescando dalla lista degli svincolati. Nel mirino del Toro ci sarebbe Roberto Pereyra, andato in scadenza di contratto con l'Udinese e rimasto senza squadra in questi mesi nonostante su di lui ci fosse anche la Sampdoria.

Inter su Elmas

L'Inter avrebbe già cominciato a lavorare sul mercato in prospettiva futura, sempre con un occhio ai migliori talenti del calcio mondiale. I nerazzurri cercano sempre rinforzi in mezzo al campo, anche perché Mkhitaryan è in scadenza di contratto a giugno e al momento non si parla ancora di rinnovo. Il nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Elmas, che al Napoli non sta trovando molto spazio in questa prima parte della stagione.

Il macedone, per questo motivo, sarebbe pronto a chiedere la cessione già nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Visto il contratto in scadenza a giugno 2025, tra qualche mese sarebbe l'ultima chance per cederlo ad una cifra congrua. La valutazione del classe 1999 si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi, valutato tra gli 8 e i 10 milioni di euro più un conguaglio di 15 milioni di euro.

Bisognerà capire se i partenopei accetteranno la contropartita tecnica o se chiederanno solo cash.

Torino su Pereyra

Il Torino è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e potrebbe fare qualcosa già nell'immediato pescando dalla lista degli svincolati. Un nome che sarebbe finito nel mirino del club di Urbano Cairo è quello di Roberto Pereyra, andato in scadenza di contratto questa estate con l'Udinese.

Il centrocampista argentino non ha ancora trovato una sistemazione nonostante fosse ad un passo dalla Sampdoria. I granata sono pronti ad inserirsi e potrebbero offrire al giocatore un contratto biennale, fino a giugno 2025, a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus.