In queste ultime ore la Juventus è in apprensione per le condizioni di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è in nazionale e stando a quanto riportato ha accusato un fastidio muscolare all’adduttore.

Chiesa sarebbe dunque a rischio per la sfida tra l’Italia e la Macedonia del Nord in programma sabato sera: oltre allo staff della nazionale anche quello della Juventus sta monitorando la situazione per capire quale sia l’entità del problema in vista della sfida contro la Lazio in programma alla ripresa del campionato.

Quella contro i biancocelesti per la Juventus è una sfida importante, è il primo vero scontro diretto in ottica qualificazione alla prossima Champions League, per i bianconeri sarà dunque fondamentale riuscire ad avere a disposizione Chiesa.

Chiesa fondamentale per la Juventus

Negli ultimi mesi si è molto parlato di Federico Chiesa in ottica calciomercato, alla fine però l'esterno azzurro è rimasto a Torino e Massimiliano Allegri gli ha costruito di fatto la squadra attorno schierandolo da seconda punta alle spalle di Dusan Vlahovic per dargli la possibilità di giocare più vicino alla porta avversaria.

Il classe 97 nelle prime tre giornate ha già stigliato 2 reti ed è stato uno dei più positivi, adesso si aspettano notizie ufficiali dallo staff azzurro. Anche Spalletti, nelle prossime ore, parlerà in conferenza stampa quando potrà fornire ulteriori ragguagli.

Intanto la Juventus lavora al JTC

Nel frattempo la Juventus sta lavorando alla Continassa in vista della ripresa del campionato.

Al JTC non sono presenti i nazionali (9 in tutto) che rientreranno la prossima settimana. Chi è rimasto alla Continassa, però, sta lavorando intensamente visto che Massimiliano Allegri sta facendo svolgere delle doppie sedute.

La pausa sta servendo al tecnico livornese anche per rimettere in sesto i giocatori che non sono al top come Paul Pogba e Federico Gatti.

Entrambi hanno accusato dei problemi muscolari contro l’Empoli e il loro obiettivo è quello di essere a disposizione per la partita contro la Lazio.

Stesso discorso per Nicolò Fagioli che è reduce dall’operazione alla clavicola e che si candida per una maglia da titolare contro la formazione di Maurizio Sarri insieme a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Sembrerebbe inoltre che il tecnico bianconero stia anche operando delle prove tattiche per testare la difesa a 4 con Cambiaso terzino e uno tra Kostic e Iling-Junior alzati nel tridente offensivo: in questo a caso a 'traslocare' a destra per comporre il tridente sarebbe proprio Federico Chiesa.