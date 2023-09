Secondo le ultime di mercato, l'Inter starebbe pensando di investire per il mercato di gennaio 25 milioni di euro per Guido Rodriguez, centrocampista classe '94 attualmente in forza al Real Betis. Anche la Juventus potrebbe rinforzare la mediana nella sessione di riparazione invernale e avrebbe messo nel mirino il nome di Youssouf Fofana del Monaco.

Inter, Guido Rodriguez sarebbe l'ultima idea di Marotta per gennaio: il Real Betis lo valuterebbe 25 milioni di euro

L'Inter potrebbe tornare in sede di Calciomercato a gennaio per cercare un centrocampista centrale e secondo indiscrezioni dalla Spagna, il nome messo nel mirino dall'ad nerazzurro Giuseppe Marotta sarebbe quello di Guido Rodríguez.

Il mediano argentino del Real Betis è legato al club iberico fino al 2024 e tra le parti non sembrerebbe esserci quella giusta connessione per il rinnovo contrattuale.

La società biancoverde starebbe dunque meditando sulla cessione di Rodriguez nella prossima sessione di riparazione invernale, per non rischiare poi di perderlo a parametro 0 nell'estate successiva. L'Inter, conscia che su Guido Rodriguez ci sarebbero le attenzioni di diversi club sparsi per l'Europa, potrebbe dunque bruciare la concorrenza e presentare un'offerta da 25 milioni di euro al Betis già da gennaio.

Juventus, Fofana sarebbe il nome indicato da Giuntoli per l'eventuale post-Pogba

La Juventus aspetterà le controanalisi e il responso finale sul caso di doping che ha colpito Paul Pogba e qualora il francese venisse squalificato, allora il ds Cristiano Giuntoli potrebbe tornare sul mercato già dal prossimo gennaio lanciando l'assalto a Youssouf Fofana.

Il centrocampista francese classe '99 attualmente in forza nel Monaco andrà in scadenza di contratto nel 2025 e la volontà dei monegaschi, qualora non riuscissero a rinnovargli il contratto, sarebbe quella di monetizzare al massimo con la sua cessione.

Attualmente Fofana verrebbe valutato una cifra vicina ai 25 milioni di euro, una somma importante ma che la Juventus potrebbe pensare di investire per un prospetto di soli 24 anni.

Le alternative a Fofana per il centrocampo della Juventus sarebbero rappresentate dai nomi di Thomas Partey e Lazar Samardzic: per quanto concerne Partey, il mediano dell'Arsenal dovrebbe uscire dal club inglese visto il poco spazio disponibile nella mediana dei "Gunners" ma la sua valutazione, 20 milioni di euro, unita alla sua età, 30 anni, non convincerebbe a pieno i dirigenti della Juventus.

Discorso diverso invece varrebbe per Samardzic, che con i suoi 21 anni rappresenterebbe un profilo molto più giovane rispetto a quello di Partey. L'Udinese valuta il calciatore serbo tra i 18 e i 23 milioni di euro.