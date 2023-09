La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando un possibile rinforzo per la formazione della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di queste ultime ore sarebbe quello di Tiago Djalò, difensore del Lille, che nella prossima estate potrebbe essere svincolato a parametro zero; i nerazzurri starebbero seguendo questa pista per trovare un sostituto per l'eventuale addio di Matteo Darmian.

L'idea dell'Inter per la difesa: Tiago Djalò dal Lille

La dirigenza nerazzurra sarebbe sempre alla ricerca di nuove opportunità per il futuro mercato ed in queste settimane starebbe monitorando da vicino la situazione contrattuale di Tiago Djalò; il difensore portoghese infatti andrà in scadenza nel prossimo giugno 2024 e potrebbe liberarsi a zero in estate.

Sul giocatore ci sarebbero diversi top club internazionali ma i nerazzurri sembrerebbero essersi mossi per primi per potersi accaparrare le prestazioni del difensore portoghese; Giuseppe Marotta potrebbe così mettere a segno l'ennesimo colpo a parametro zero.

L'Inter alla prova della Champions: Calhanoglu fuori

Le ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile informano che i nerazzurri partiranno presto per San Sebastian, dove incontreranno mercoledì la Real Sociedad per la prima gara del girone di Champions League: in campo però andranno senza il centrocampista Hakan Calhanoglu.

Il giocatore turco ha riportato un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra, ma non dovrebbe essere in dubbio per le prossime partite di campionato nonostante l'assenza a livello precauzionale stabilita per la gara di coppa.

Al suo posto l'allenatore starebbe decidendo in queste ore chi schierare e sarebbero al riguardo in salita le quotazioni di uno spostamento di Henrick Mkhitaryan sulla mediana davanti alla difesa con l'inserimento come mezzali di Barella e Frattesi, pronti a ricomporre dunque l'accoppiata di centrocampo già vista nella nazionale italiana contro l'Ucraina.

In attacco sembrerebbe essere confermata la coppia gol Lautaro Martinez - Marcus Thuram, in difesa si potrebbe invece andare verso l'esordio ufficiale di Benjamin Pavard con la maglia nerazzurra al posto di Matteo Darmian.

La partita di Champions League, valida per la prima giornata del turno di qualificazione, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva sui canali Prime Video.