La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un possibile ingaggio a parametro zero nelle prossime ore ed il nome caldo sarebbe quello del Papu Gomez, che nelle scorse giornate ha rescisso il suo contratto con il Siviglia; il giocatore potrebbe proporsi anche ai nerazzurri che però avrebbero già completato il reparto con l'acquisto di Davy Klaassen nelle scorse giornate di Calciomercato estivo, poco prima della chiusura ufficiale.

Idea Papu Gomez in nerazzurro, ma l'Inter punta su Klaassen

Il giocatore argentino sarebbe stato proposto ai nerazzurri già da qualche settimana ma la dirigenza dell'Inter considera il mercato in entrata già completato: il calciatore potrebbe dunque accasarsi in altri club, come per esempio l'Atalanta, che starebbe considerando il trequartista come alternativa da mettere a disposizione al tecnico Gasperini.

Il giocatore arriverebbe a parametro zero, dato che negli scorsi giorni ha optato per la rescissione del suo rapporto con il Siviglia; gli agenti del calciatore starebbero lavorando con gli esponenti nerazzurri per un'eventuale trasferimento, anche se il tutto sembrerebbe ormai molto complicato, soprattutto considerando che l'allenatore Simone Inzaghi considererebbe il mercato ormai completo e la rosa a disposizione pronta per la nuova stagione senza bisogno di alcun ulteriore rinforzo.

La situazione dell'Inter dopo il mercato: ottima partenza in campionato

Dopo la sessione di mercato estiva nella quale i nerazzurri hanno modificato molto nel loro organico, la partenza della squadra di Simone Inzaghi in campionato è stata travolgente, con tre vittorie nelle prime tre partite, segnando 8 gol e subendone zero, con Yann Sommer che ha mantenuto la porta inviolata per 270 minuti consecutivi all'esordio.

Nelle liste Uefa relative alla partecipazione alla prossima Champions League i nerazzurri hanno scelto di non inserire Stefano Sensi, unico centrocampista che sembrerebbe ormai non far più parte del progetto tattico dell'allenatore, soprattutto dopo l'arrivo nelle ultime battute di calciomercato del centrocampista dell'Ajax Davy Klaassen.

Nella prossima partita di campionato i nerazzurri sfideranno il Milan, in uno scontro al vertice tra cugini in un derby mozzafiato già alla quarta giornata; i nerazzurri partiranno con il favore del pronostico, anche se i rossoneri arrivano anche loro da una serie positiva di tre vittorie consecutive, tutte convincenti, soprattutto grazie ai nuovi inserimenti arrivati dal mercato estivo.