Si è appena conclusa una sessione estiva di mercato che ha visto in Serie C il Crotone farla da protagonista nelle ultime giornate.

Ruolo da prima attore di conseguenza per il Direttore Generale Raffaele Vrenna che, vista la concomitanza della conclusione delle trattative con l'esordio stagionale del Crotone a Catania (0-1), ha dovuto seguire a distanza, dalla tv, l'esito dell'incontro.

Proprio a sfida in corso il Crotone ha infatti chiuso per il ritorno del centrocampista Andrea D'Errico che rappresenta il colpo finale del sodalizio rossoblù. In uscita invece sono state formalizzate le cessioni del difensore Davide Mondonico (Renate) e del portiere Gian Marco Crespi (rescissione).

Crotone, Vrenna sul mercato

A margine della conclusione della sessione estiva, arrivata nella serata di venerdì 1 settembre, è stato lo stesso Direttore Generale del Crotone a parlare ai microfoni de La Casa di C: "Tra una trattativa e l'altra ci è sfuggito qualcosa della gara. Siamo soddisfatti del mercato condotto, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata e sia per quelle in uscita. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio estate, alla fine è rimasto qualcosa ancora da fare ma penso che si potrà ancora lavorare sotto questo aspetto".

Un Crotone competitivo

Lo stesso dirigente crotonese si è voluto soffermare sulla forza del Crotone e sull'esordio vincente degli squali al "Massinimo" di Catania.

"Siamo soddisfatti, non era semplice in un campo difficile. Siamo stati fortunati nel primo tempo e siamo usciti nella ripresa. E' stata una gara dura, abbiamo resistito e siamo riusciti a portare un risultato a casa da grande squadra. L'obiettivo? Vogliamo fare un torneo come quello dello scorso anno, importante. Dove potremo arrivare non posso dirlo, ci sono altre piazze e altre squadre e dovremo quindi tenere i piedi per terra".

L'esordio casalingo

Archiviata quindi la gara di Catania con una vittoria, il Crotone dovrà concentrarsi sulla sfida del prossimo weekend. Domenica 10 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Comunale "Ezio Scida" arriverà infatti la Turris del tecnico Bruno Caneo, squadra che lo scorso anno fermò il Crotone in casa con uno 0-0 con poche emozioni.

La gara rappresenterà un nuovo test per la squadra di Lamberto Zauli oltre che l'esordio casalingo stagionale. Saranno sicuramente presenti i circa 2.000 abbonati registrati nella prima parte di campagna abbonamenti. La sfida vedrà anche il ritorno tra i pali dell'estremo difensore Andrea Dini, rimasto fuori per squalifica nella gara di Catania.