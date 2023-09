Sarebbero diversi i top club della Lega Araba che starebbero monitorando le prestazioni del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu, pronti a mettere sul tavolo delle trattative offerte milionarie importanti; per la dirigenza sportiva dei nerazzurri però il giocatore turco sarebbe considerato tra gli incedibili del progetto tattico dell'allenatore Simone Inzaghi.

Hakan Calhanoglu piace in Arabia: per i nerazzurri è incedibile

Dopo l'ottima scorsa stagione nella quale è stato arretrato davanti alla difesa, in questa nuova annata il centrocampista ha ormai in mano le chiavi della mediana dei nerazzurri, e con il suo nuovo ruolo ha fatto un notevole salto di qualità anche a livello internazionale, trascinando i nerazzurri verso la finale di Champions League nella scorsa stagione.

Proprio il suo nuovo ruolo avrebbe attirato l'attenzione di diversi top club della Saudi Professional League, la Lega dell'Arabia Saudita, nella quale già gioca Marcelo Brozovic, trasferitosi proprio dai nerazzurri all'Al Nassr in questa estate.

Ma dall'Arabia non sarebbero ancora sazi e vorrebbero rilanciare un nuovo obiettivo, quello di provare a portare nella Saudi Pro League anche per l'appunto Calhanoglu, provando a mettere sul tavolo offerte di livello milionario sia per il club nerazzurro che per il giocatore turco.

Le prime risposte arrivate dai nerazzurri però vorrebbero che la dirigenza dell'Inter avrebbe considerato il centrocampista tra gli incedibili, chiudendo di fatto ad ogni tipologia di ragionamento su un eventuale trasferimento in Arabia almeno per quanto riguarda questa stagione sportiva.

La situazione dei nerazzurri sul mercato

Dopo l'acquisto di Davide Frattesi, avvenuto nelle prime battute del Calciomercato estivo, i nerazzurri si sono concentrati sulla riformulazione dell'attacco, acquisendo prima Marcus Thuram a parametro zero, con un nuovo contratto di circa 6 milioni di euro di stipendio per 5 stagioni in nerazzurro, e poi completando l'acquisto di Marko Arnautovic dal Bologna ed il rientro a casa di Alexis Sanchez a parametro zero dall'Olympique Marsiglia.

Nel prossimo appuntamento con la Serie A i nerazzurri sfideranno la Fiorentina in casa, in un San Siro gremito in ogni ordine di posto nonostante sia ancora estate; l'obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di restare agganciata al Milan capolista, che viaggia a punteggio pieno con nove punti dopo tre giornate disputate, ma per farlo occorrerà battere la Viola allenata ottimamente da Vincenzo Italiano.