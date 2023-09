Acquisti e cessioni hanno avuto un buon impatto sul monte stipendi dell'Inter, che rispetto a quello dell'anno scorso è diminuito di circa 4 milioni, da 75 a 70,9, cifra che ovviamente sale e non poco guardando al lordo con discesa da 129 a 117,8 milioni, come da indagine di Calcio e Finanza. Il più pagato è Hakan Calanhoglu, con 6,5 milioni netti all'anno. Sul podio entra anche il nuovo acquisto Marcus Thuram, con 6 milioni a stagione.

Gli stipendi dei giocatori dell'Inter nel 2023-2024

Il più pagato della rosa nerazzurra è Hakan Calahnoglu, pilastro del centrocampo diventato regista dopo l'addio di Brozovic che percepisce 6,5 milioni netti all'anno che diventano 12 lordi e che piacerebbe in Arabia Saudita.

Sul podio anche Lautro Martinez, neo capitano e bomber con il piede caldo, a quota 6 milioni e il primo dei nuovi acquisti: Marcus Thuram, anche lui a 6, un ingaggio alto promesso da Marotta per poterlo strappare alla concorrenza, del Milan per esempio, da parametro zero.

Scendendo arrivano in classifica anche i difensori, quarto posto per Bastoni (5,5 milioni), fresco di rinnovo di contratto, e quinto per Pavard (5), il penultimo arrivato in casa Inter dopo una lunga trattativa con il Bayern Monaco.

Nicolò Barella guadagna 4,5 mln, De Vrji e Mkhitaryan sono a 3,8, poi c'è un altro delle facce nuove, Frattesi che si assesta a 3 milioni come Marko Arnautovic, unico centravanti di peso in rosa che cercherà di raccogliere l'eredità di Lukaku dopo due ottime stagioni al Bologna.

Si fermano a 2,5 milioni Sommer, portiere titolare dopo l'addio di Onana, Darmian, Dumfries, Cuadrado e Alexis Sanchez, mentre a 2,2 c'è Carlos Augusto, arrivato dal Monza come alternativa a sinistra subito dopo il ritorno in Germania, all'Unione Berlino, di Robin Gosens, e a 2 Stefano Sensi, rimasto ad Appiano nella speranza che gli infortuni lo lascino finalmente in pace.

A 1,6 milioni a stagione due big come Federico Dimarco e Francesco Acerbi, sotto di loro a 1,5 il centrocampista Klaassen, l'ultimo arrivato in ordine di tempo dal mercato estivo. Sotto il milione Kristjan Asslani, Yann Bisseck e Kevin Audero che arrivano a percepire 800 mila euro netti. Il meno pagato in assoluto è Raffaele Di Gennaro con i suoi 150mila euro all'anno.