Big match a San Siro dove il Milan di Stefano Pioli ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri. Nel turno infrasettimanale, assieme al Sassuolo, le due squadre che scenderanno in campo alle ore 18 sono state quelle che hanno espresso il miglior calcio. Il Milan è andato a vincere a Cagliari dopo l'iniziale svantaggio di Zito Luvumbo mentre i biancocelesti hanno battuto il Torino tra le mura amiche. L'incontro sarà diretto dal signor Davide Massa della sezione CAN di Imperia.

A birthday on matchday? You know the drill, Oli! 😉🥳#SempreMilan pic.twitter.com/pNIbV6g7dW — AC Milan (@acmilan) September 30, 2023

Gli uomini di Sarri devono recuperare punti in classifica e fare i conti con l'imminente impegno in Champions League contro il Celtic.

Ciro Immobile dovrebbe stringere i denti e guidare la propria squadra, ma Castellanos scalpita e potrebbe partire titolare. Rispetto alla solita formazione di Maurizio Sarri ci sono due dubbi principali. A centrocampo Nicolò Rovella sembrerebbe favorito rispetto a Danilo Cataldi mentre in difesa l'ex capitano rossonero Alessio Romagnoli, con il naso fratturato, dovrebbe lasciare spazio a Patric.

Let them hear our roar 🦁 #MilanLazio #SempreMilan



Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/TwVvmK62SG — AC Milan (@acmilan) September 30, 2023

Il Milan di Stefano Pioli vuole dare un segnale al campionato, ma con un occhio alla delicatissima trasferta di Champions League in Germania e più precisamente contro i gialloneri del Borussia Dortmund.

La squadra che ha visto crescere uno degli elementi più positivi di questo inizio stagione, l'americano Christian Pulisic. Il Milan ha bisogno di fare punti importanti in Champions League visto l'esordio a reti bianche contro il Newcastle dell'ex Tonali. Nel giorno del compleanno di Olivier Giroud, dopo la panchina di Cagliari, il neo trentasettene rossonero con la maglia numero 9 dovrebbe tornare titolare.

Con il francese anche Rafael Leao dovrebbe riprendersi il posto di titolare. In cabina di regia, viste le prolungate assenza di Rade Krunic e soprattutto Ismael Bennacer, dovrebbe esserci la conferma di Yacine Adli che bene ha interpretato il ruolo nell'oretta di gioco a Cagliari. Dubbio sulla destra tra Christian Pulisic e Samuel Chukwueze che comunque si dovrebbero alternare nella solita staffetta.

In porta per il Milan dovrebbe esserci il rientro di Mike Maignan nonostante il suo sostituto Marco Sportiello ne abbia ben fatto le veci. Nel reparto difensivo potrebbe essere il momento del cambio tra Malik Thiaw e Simon Kjær così come il ritorno da titolare di Davide Calabria al posto di Alessandro Florenzi. Stefano Pioli quindi deve mixare al meglio le risorse sapendo che di fronte avrà un avversario ostico che venderà cara la pelle, ma con un occhio e un orecchio alla partita di Dortmund.

Lazio i convocati di Maurizio Sarri per la sfida contro il Milan

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.

Milan - Lazio le quote e il pronostico della gara

Il Milan gode del favore del pronostico con un secco 1,80 contro un 4,75 della compagine di Sarri e un 3,70 in caso di segno X al termine della gara. Per quanto riguarda le reti, l'over 2,5 a 1,87 si fa preferire rispetto ad un over 3,5 a 3,10. La quota GOL a 1,75 si presenta di poco più bassa rispetto alla NOGOL a 1,95. Il risultato esatto della gara vede premiare i rossoneri per 1-0 a 6,75 seguito dall' uno a uno a 7,25 e dal 2-1 a 8,50. Una partita senza gol invece ripaga gli scommettitori 9,5 volte la quota giocata, un bel bottino.

Per quanto riguarda i giocatori indiziati a segnare il primo gol dell'incontro troviamo in testa Olivier Giroud a 5,25 seguito dalla coppia Rafael Leao e Noah Okafor a 5,75. Per la Lazio il solito Ciro Immobile si trova a 6,75 guidando le fila dei biancocelesti.