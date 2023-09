Potrebbe esserci un derby anche in chiave mercato per Inter e Milan che avrebbero puntato i fari su Nikola Krstovic, attaccante montenegrino in forza al Lecce. Il calciatore, autore di ben tre gol in tre presenze, potrebbe essere l'obiettivo di diversi club al termine di questa stagione.

I rossoneri potrebbero puntare sul classe 2000 investendo l'incasso che potrebbe provenire dalla cessione di Pierre Kalulu, da tempo nei radar del Bayern Monaco che ancora deve trovare l'effettivo erede di Pavard.

La Juventus, invece, potrebbe fare un tentativo per Jorginho che non starebbe più trovando spazio nell'Arsenal di Arteta.

Il club bianconero potrebbe poi pensare al colpo da sogno targato Florian Wirtz del Bayer Leverkusen. Il calciatore sarebbe seguito da mezza Europa e avrebbe una valutazione di circa 100 milioni di euro. Giuntoli potrebbe provarci solo se a fine stagione dovesse essere ceduto Federico Chiesa.

L'Inter sull'attaccante del futuro, il Milan pensa alla cessione di Kalulu

L'Inter è già proiettata a potenziare l'attacco in quanto, a fine campionato, avrebbe in mente di svecchiare la rosa viste le presenze di Marko Aranutovic e Alexis Sanchez. Il talento da seguire sarebbe proprio il giovane Krstovic del Lecce, acquistato da Corvino per circa 4 milioni di euro. Se dovesse continuare con queste prestazioni, molte squadre potrebbero prendere appunti su di lui.

Anche il Milan lo segue sotto traccia, la sua valutazione potrebbe presto toccare quota 15 milioni di euro.

Il Milan potrebbe fare cassa già a gennaio cedendo Kalulu. Il difensore sarebbe seguito dal Bayern Monaco ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro. Pioli avrebbe già dato il consenso alla cessione in quanto ha promosso Thiaw al fianco di Tomori.

Il club tedesco lo avrebbe già voluto dopo l'addio di Pavard.

La Juventus prepara un colpo stellare e pensa a Jorginho

La Juventus potrebbe presto rivoluzionare il centrocampo. Qualora dovesse essere ceduto Federico Chiesa, che sarebbe stimato dall'Atletico Madrid di Diego Simeone, il club potrebbe puntare sul talento di Wirtz del Bayer Leverkusen.

Quest'ultimo avrebbe una valutazione di circa 100 milioni di euro e interesserebbe già alle grandi squadre d'Europa. La cessione di Chiesa potrebbe garantire però 70 milioni di euro che potrebbero essere investiti proprio per il fantasista di Xabi Alonso.

Per il centrocampo, Giuntoli potrebbe pensare poi nuovamente a Jorginho che ha avuto già al Napoli. L'ex Chelsea non sta trovando spazio nell'Arsenal e potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto per garantire maggiore qualità alla mediana di Massimiliano Allegri.