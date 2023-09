Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato alla Gazzetta dello Sport della Juventus, di quelle che potrebbero essere le ambizioni da scudetto dei bianconeri e della coppia offensiva composta da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Anche l'ex calciatore Daniele Adani ha detto la sua opinione sulla Juve e sul nuovo atteggiamento mostrato in questo inizio stagione dagli uomini di Massimiliano Allegri.

Juventus, Mauro: 'Ho visto finalmente una squadra tosta ma andiamoci piano nel parlare di scudetto'

L'ex calciatore della Juventus Massimo Mauro è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato della formazione bianconera e delle ambizioni da scudetto che potrebbe nutrire: "Juve da scudetto?

Andiamoci piano. Prima di parlare di una Juve in grado di lottare per il primo posto voglio aspettare altri scontri con le big. Allegri mi sembra abbia trovato l’assetto giusto in difesa con Gatti-Bremer-Danilo. Ora vedo una Juve tosta, finalmente. Weah e Cambiaso sono dei titolari, anche se nelle ultime due sono partiti dalla panchina". Mauro ha poi parlato del duo offensivo della Juventus composto da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sottolineando come entrambi stiano attraversando il loro miglior momento da quando arrivati a Torino. Mauro è poi sceso nel dettaglio su Vlahovic, evidenziando come il problema della pubalgia accusato dal serbo nella scorsa stagione potrebbe essere stato un alibi mentale che il calciatore avrebbe poi superato quest'anno anche grazie ad una maggiore convinzione mentale.

Juventus, Adani: 'La qualità nella rosa dei bianconeri non è mai mancata ma ora vedo un atteggiamento diverso'

Anche l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato della Juventus ai microfoni della Domenica Sportiva, sottolineando le differenze che si sono intraviste in questo inizio stagione rispetto a quella scorsa: "L’atteggiamento della Juventus è nettamente cambiato.

La qualità non è mai mancata nei giocatori, tant’è che la rosa si è addirittura indebolita perché non ha potuto fare mercato. Ma è talmente forte, che se cambia mentalità, ci mette coraggio, protagonismo, accompagna e concede qualcosa se deve, dimostra la grandezza che ha nella sua storia". Adani, restando in tema Juventus ha poi sottolineato come la società bianconera negli ultimi anni abbia annoverato tra le proprie fila calciatori di livello internazionale senza però garantire performance all'altezza.

Adani ha infine concluso il suo intervento evidenziando come la Juventus, qualora riuscisse a mantenere il livello mostrato e l'atteggiamento finora esibito, potrebbe ambire almeno ad un piazzamento tra le prime quarto in classifica.