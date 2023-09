Dopo due partite convincenti contro Bologna e Torino, il Milan si conferma anche contro una big, espugnando il campo della Roma per 2-1 nell'anticipo della terza giornata di Serie A.

Le reti siglate da Olivier Giroud e Rafael Leao per il Milan e da Leonardo Spinazzola per la Roma, confermano ulteriormente il brutto inizio di campionato della squadra capitolina, che dopo tre giornate è ferma a quota un punto in classifica.

La partita

Il Milan parte subito forte e dopo appena 5', il centrocampista inglese Loftus-Cheek viene atterrato in area da Rui Patricio: Giroud si dirige sul dischetto e trasforma il rigore, portando così in vantaggio la squadra di Pioli.

Il primo tempo è caratterizzato da altre due chiare occasioni da gol per il Milan, rispettivamente con Rejinders, che si vede "parare" un rigore in movimento da Zalewsky, e con Pulisic, che servito da Theo Hernandez, vede negarsi la gioia del terzo gol consecutivo da un buon intervento del portiere portoghese. Partita nettamente diversa per la Roma invece, che chiusa nella propria metà campo, non riesce mai ad impensierire seriamente Mike Maignan.

La ripresa si apre con lo stesso copione del primo: dopo un buon fraseggio, Calabria pennella un cross in area e Leao con una sforbiciata insacca il 2-0 con l'aiuto del palo. La partita sembra ormai archiviata, tuttavia una disattenzione di Tomori al 60', con relativo cartellino rosso, costringe la squadra di Pioli a giocare l'ultima mezz'ora in inferiorità numerica.

Nonostante l'ingresso del nuovo acquisto Lukaku, comunque la Roma rivela una preoccupante assenza di trame offensive, che di fatto si limitano a disordinati e frettolosi cross, tutti troppo indirizzati sul portiere francese, che li doma senza problemi. Solo nel finale la squadra di Mourinho riesce a trovare un gol fortunoso di Spinazzola, che dopo aver saltato Calabria, supera Maignan, ingannato dalla deviazione di Kalulu.

Finisce così 2-1 per il Milan.

I migliori in campo

Krunic 7,5: non segna né sforna assist, tuttavia la sua presenza è imprescindibile nel centrocampo di Pioli.

Leao 7,5: gol a parte, sulla fascia sinistra "gioca" con i difensori della Roma, che faticano a contenerlo in più di una circostanza.

Rejinders e Loftus Cheek 7: il primo, come di consueto, dà i tempi di gioco, mentre il secondo garantisce una buona fisicità che sfrutta per creare superiorità numerica, come avviene nell'occasione del primo gol.