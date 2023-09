Dopo il ritiro forzato di Matteo Berrettini al secondo turno a causa di un infortunio e l'eliminazione dell'esordiente Matteo Arnaldi, sconfitto nettamente dal n.1 al mondo Carlos Alcaraz, anche Jannik Sinner lascia con l'amaro in bocca lo Slam americano dopo una maratona di quasi cinque ore contro il tedesco Zverev, che ai quarti troverà proprio il tennista spagnolo, in cerca del secondo Slam della stagione. L'Italia esce così dagli Us Open 2023.

La partita

Nel primo set, sul punteggio 2-2, Jannik subisce un break che subito recupera, ma nel nono game subisce un altro break che risulta decisivo: il tedesco si accinge quindi a servire per il primo parziale, che si chiude in favore del tedesco per 6-4.

Nel secondo arriva la reazione di Sinner, che si porta subito sul 3-0 ma comincia ad accusare i primi problemi fisici, che permettono a Zverev di riconquistare il break e accorciare 3-2; Jannik si ritrova e chiude il secondo parziale con un netto 6-3. Il terzo set rimane equilibrato fino al quarto game, quando il tennista italiano annulla eroicamente ben cinque break, portandosi in parità 2-2, ma poi arriva il crollo: perde due volte il servizio e Zverev cala il 6-2. Sembra la fine dei giochi, ma il quarto set, grazie all'intervento del fisioterapista e qualche errore in più del rivale, si conclude inaspettatamente a favore di Sinner, che non molla e concretizza il break decisivo sul 4-4, portando così la partita al quinto set.

L'ultimo parziale comincia però in salita per il tennista italiano, che cede subito la battuta al tedesco, che si porta 3-0. Jannik ci riprova, ma i crampi e la fatica mentale si fanno sentire: dopo 4h41' Alexander Zverev batte Jannik Sinner col punteggio 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3.

Si conclude così il cammino del tennista altoatesino agli Us Open: nonostante la prova eroica mostrata, pesano i 67 errori non forzati, che di fatto lo hanno penalizzato.

Manca ancora qualche dettaglio per il decisivo salto di qualità.

Tabellone maschile

Nelle altre partite, Carlos Alcaraz ha sconfitto nettamente l'altro italiano Matteo Arnaldi con il punteggio 6-3, 6-3, 6-4. Ai quarti troverà proprio Alexander Zverev, apparso sfinito dopo le quasi cinque ore di gioco. Dalla stessa parte del tabellone, Daniil Medvedev ha superato il tennista australiano Alex De Minaur in quattro set e affronterà il suo connazionale Andrej Rublev, che ha avuto la meglio sul britannico Jack Draper.

Dall'altra parte, invece, Djokovic, alla ricerca del 24esimo Slam e del quarto titolo in America, è atteso oggi dal padrone di casa Taylor Fritz: chi vincerà affronterà il vincente della sfida tutta americana Tiafoe-Shelton.