Nuova settimana stesso risultato: dopo lo "spavento" al terzo turno contro il suo connazionale Laslo Djere, Novak Djokovic supera gli ottavi di finale contro il croato Borna Gojo e vola ai quarti dove troverà il padrone di casa Taylor Fritz, numero 9 del Ranking mondiale.

Un match senza storia

Nole ha giocato col pilota automatico inserito superando 6-2 7-5 6-4 l'insidia Borna Gojo, tennista croato che veniva dalle quali. Dopo un primo set agevolmente vinto 6-2, è scattata la fase autenticamente delicata dell'incontro, il secondo set, dove Gojo ha espresso un Tennis pieno di rischi e giocato del tutto al limite con l'intento di conquistare il set.

Ad un certo punto il croato era andato avanti di un break portandosi sul 5-4 in suo favore, 30-30 e seconda di servizio Djokovic. Lì Gojo ha risposto spedendo fuori di nulla. La partita sostanzialmente è finita lì.

Nel terzo set è filato quasi tutto liscio e adesso per Nole ci sarà l'incrocio con Fritz, reduce dal successo contro Stricker. Il tennista USA al servizio sta andando fortissimo: non ha mai perso un set e in assoluto in tutto il torneo ha perso solo una volta il suo turno di battuta, Djokovic dovrà giocare un tennis al suo livello per avere la meglio.

Il suo lato del tabellone prevede inoltre tre tennisti di casa ai quarti di finale, stato di cose che allo US Open non si registrava dal 2005, quando a terminare tra i migliori otto furono Andre Agassi, Robby Ginepri e James Blake.

Djokovic, 36 anni e non dimostrarli

Per l'ennesima volta il campione mondiale di tennis serbo ha mostrato una condizione fisica invidiabile, che sta via via migliorando. Nole in fin dei conti non è poi così diverso dal vino (che non beve): invecchiando, migliora.

La sua dieta ferrea vegana e il suo stile di vita salutare gli hanno permesso di allungare una carriera già colma di successi e di primati, rendendolo il tennista che ha vinto di più nella storia del tennis maschile.

Da quando ha superato la soglia dei trent'anni Djokovic ha vinto ben 11 Slam, "bruciando" di fatto la Next Gen dei vari Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, Alexander Zverev, Dominik Thiem e Daniil Medvedev, con quest'ultimi due, gli unici in grado di vincere uno Slam.

L'ultimo US Open Djokovic l'ha vinto nel 2018, quando ebbe la meglio sul tennista argentino Juan Martin Del Potro, dopo non sempre è riuscito a difendere il titolo per fattori extra campo (l'infortunio occorso nel 2019 prima e le restrizioni Covid dopo), l'occasione quest'anno è dunque più ghiotta che mai.