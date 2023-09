La Juventus sta affrontando un periodo delicato fino al 7 settembre, data di chiusura del mercato arabo, con possibili insidie riguardanti le offerte che potrebbero arrivare per alcuni dei suoi giocatori. Ci sono in particolare due centrocampisti che continuano ad essere avvicinati a diverse società dell'Arabia Saudita Filip Kostic e Paul Pogba. Il Calciomercato nella nazione asiatica chiuderà il 7 settembre e c'è ancora la possibilità di qualche acquisto importante in questi giorni.

Il giocatore Kostic è stato seguito dal West Ham negli ultimi giorni del calciomercato estivo

Filip Kostic, centrocampista della nazionale serba, è stato oggetto di speculazioni di mercato, con il West Ham che sembrava interessato a lui. Tuttavia, finora non sono arrivate offerte ritenute sufficientemente interessanti dalla Juventus, che valuta il giocatore non meno di 20 milioni di euro. La situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni, ma al momento Kostic sembra destinato a rimanere a Torino.

Il centrocampista francese Pogba è stato schierato nel secondo tempo contro il Bologna

Diversa è la situazione di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha affrontato una stagione precedente condizionata da problemi fisici ma ha iniziato quella attuale dando segnali positivi, compresa la sua partecipazione all'azione che ha portato al gol di Vlahovic contro il Bologna.

Tuttavia, ci sono indiscrezioni di mercato che suggeriscono la possibilità che il francese possa lasciare Torino per un club in Arabia Saudita nei primi giorni di settembre. È importante sottolineare che Paul Pogba ha come obiettivo personale quello di partecipare all'Europeo con la nazionale francese, che si terrà nel giugno 2024.

Di conseguenza, preferirebbe rimanere a Torino per recuperare la sua migliore forma fisica e sperare di essere convocato per rappresentare la Francia in questa competizione europea.

Il mercato della Juventus

Il calciomercato estivo non ha regalato novità clamorose per quanto riguarda la Juventus, che ha sicuramente tenuto conto del bilancio societario confermando però quei giocatori seguiti da società importanti come Dusan Vlahovic, Bremer e Federico Chiesa.

A proposito del giocatore italiano si parla di prolungamento di contratto considerando che l'intesa contrattuale con la società bianconera è in scadenza a giugno 2025. Sono partiti in prestito invece Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Kaio Jorge, trasferitisi al Frosinone, così come è stato confermato McKennie, che sarà l'alternativa a Weah sulla fascia destra. Promossi in prima squadra Dean Huijsen e Kenan Yildiz, quest'ultimo è già stato schierato nel secondo tempo nei primi due match del campionato italiano.