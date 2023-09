L'Inter per difendere il primato e restare a punteggio pieno dopo un buon inizio in questa stagione. La Fiorentina per difendere l'imbattibilità e cercare il sorpasso ai nerazzurri. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Meazza di Milano, valido per la terza giornata di Serie A. Ultima sfida prima della sosta per le Nazionali e anche per questo entrambe le squadre ci tengono a chiudere bene per non passare due settimane tra pressioni e polemiche dell'opinione pubblica. La partita tra Inter e Fiorentina [VIDEO]si giocherà domenica 3 settembre alle ore 18:30.

Le ultime su Inter-Fiorentina

L'Inter ha cominciato molto bene questo campionato, essendo in testa alla classifica a punteggio pieno con 6 punti dopo le prime due giornate. I nerazzurri si sono imposti in entrambi i casi per 2-0, in casa contro il Monza e in trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari. L'obiettivo è quello di vincere lo scudetto, visto che vorrebbe dire mettere sulla maglia la leggendaria seconda stella. Sul mercato c'è stata una vera e propria rivoluzione visto che sono andati via diversi pilastri, su tutti Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko ma anche in entrata sono state fatte cose importanti. Su tutti ci sono stati gli acquisti di Pavard, Frattesi, Thuram, Cuadrado e Sommer che hanno portato qualità ed esperienza a livello internazionale.

Anche la Fiorentina è partita molto bene in questa stagione in campionato, essendo ancora imbattuta. I viola hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate e cercano un risultato positivo per alzare l'asticella. L'obiettivo, comunque, sarà quello di strappare un piazzamento europeo, arrivando tra le prime sette. Il club di Rocco Commisso è riuscito a blindare Nico Gonzalez, e al centro dell'attacco c'è stata una piccola rivoluzione con gli arrivi di Beltran e Nzola.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina

Simone Inzaghi conferma il 3-5-2 anche se ha due grandi dubbi. Uno è in mezzo al campo, dove Frattesi sembra favorito su Mkhitaryan in questo momento, mentre l'altro è Pavard, che potrebbe scalzare Darmian se confermerà in allenamento di essere già al top della forma. In attacco la coppia sarà formata sempre da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Beltran guiderà l'attacco, con Nico Gonzalez, Bonaventura e Sottil sulla linea dei trequartisti. A fare da schermo davanti alla difesa, invece, dovrebbero esserci Mandragora e Arthur.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.