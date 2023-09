Secondo le ultime di Calciomercato, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez avrebbe attratto le attenzioni di Chelsea e Atletico Madrid ma l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta valuterebbe una sua cessione nell'estate del 2024 solo per la cifra record di 150 milioni di euro. Anche Denzel Dumfries sarebbe finito nel mirino del Real Madrid ma in questo caso l'Inter potrebbe far partire l'olandese per una somma più ridotta, circa 50 milioni di euro.

Inter, Atletico Madrid e Chelsea sarebbero interessati a Lautaro Martinez, Marotta lo potrebbe vendere a 150 milioni di euro

Lautaro Martinez sta confermando la sua crescita personale e dopo aver chiuso la scorsa stagione collezionando 25 reti ed 8 assist in tutte le competizioni, quest'anno è partito con il turbo, trovando la via del gol già 5 volte su 3 partite giocate. Numeri clamorosi che avrebbero attratto le attenzioni di diversi club europei, primi su tutti Chelsea ed Atletico Madrid. I "Colchoneros" nello specifico, sarebbe dietro a Lautaro Martinez da diverse stagioni con il tecnico Simeone che ne apprezzerebbe le doti in maniera particolare. L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta starebbe dunque ragionando sulla cifra da richiedere qualora nel prossimo giugno arrivassero alla Pinetina degli intermediari interessati a Lautaro Martinez e da indiscrezioni delle scorse ore, la somma che potrebbe pretendere il dirigente nerazzurro si avvicinerebbe ai 150 milioni di euro.

Una valutazione monstre che avrebbe un doppio scopo, quello di allontanare eventuali compratori dall'attuale capitano dell'Inter e quello di garantirsi eventualmente una cifra così elevata da poter trovare con facilità un degno sostituto di Lautaro.

Inter, Dumfries piacerebbe al Real Madrid: i nerazzurri valuterebbero l'olandese 50 milioni di euro

Un altro calciatore che si è evidenziato in questo inizio stagione con la maglia dell'Inter è Denzel Dumfries, esterno destro che secondo indiscrezioni dalla Spagna sarebbe entrato nel radar del Real Madrid. I "Galacticos" avrebbero infatti la volontà di rinnovare una fascia destra composta da calciatori non più giovanissimi come Daniel Carvajal e di conseguenza nell'estate del 2024, la società spagnola potrebbe presentarsi alla Pinetina con la volontà di prelevare Dumfries a titolo definitivo.

Sul fluidificante dell'Inter ci sarebbero anche diverse squadre della Premier League, circostanza che potrebbe favorire la società nerazzurra nell'aumentare una valutazione che ad oggi si stanzierebbe vicino ai 50 milioni di euro. Se l'Inter dovesse comunque cedere Dumfries, al suo posto nel 2024 potrebbe arrivare Tajon Buchanan, esterno destro canadese classe '99 per il quale il Club Bruges chiederebbe circa 10 milioni di euro.