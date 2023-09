La Juventus ha tirato un sospiro di sollievo sulle condizioni di Paul Pogba. Il francese, durante la gara contro l’Empoli, ha sentito un fastidio alla coscia che ha tenuto i bianconeri con il fiato sospeso. Fortunatamente per lui, i controlli svolti al JMedical hanno dato un esito positivo poiché hanno escluso lesioni. Il francese ha solamente accusato un sovraccarico al muscolo semimembranoso alla coscia destra. Nel corso di questa estate, inoltre, si è parlato degli assalti in arrivo per Paul Pogba dall’Arabia Saudita. Ma il numero 10 juventino ha deciso di declinare le offerte in arrivo per restare a Torino.

Adesso, però, la Juventus potrebbe incontrare Rafaela Pimenta agente di Paul Pogba. Cristiano Giuntoli potrebbe chiedere al manager del francese un adeguamento al ribasso dell’ingaggio.

La strategia della Juventus per Pogba

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe sedersi intorno ad un tavolo per ridiscutere il suo accordo con Paul Pogba. Il francese, in questo anno e mezzo, ha giocato poco a causa dei tanti problemi fisici e pesa sulle casse bianconere per 8 milioni netti. Giuntoli potrebbe chiedere al giocatore di estendere il contratto per spalmare l’ingaggio. Oppure si potrebbe provare a rimodulare lo stipendio abbassando la cifra fissa dello stipendio. In ogni caso le parti potrebbe avere l’intenzione di trovare una soluzione che possa accontentare tutti.

Pogba pensa al campo

In queste ore, Paul Pogba ha tirato decisamente un sospiro di sollievo dopo gli esami svolti al JMedical che hanno escluso lesioni. Adesso l’obiettivo del numero 10 della Juventus sarebbe quello di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara del 16 settembre contro la Lazio, il giocatore ha già cominciato l’iter riabilitativo per risolvere il sovraccarico accusato al muscolo semimembranoso della coscia destra.

Pogba, però, verrà valutato di giorno in giorno e di certo in casa bianconera nessuno vuole correre rischi. Dunque, il giocatore sarà a disposizione contro la Lazio solo ed esclusivamente se sarà al 100%. L’impressione è che Pogba possa farcela per la partita del 16 settembre, ma qualcosa di più preciso si saprà la prossima settimana.

Adesso la Juventus potrà sfruttare la pausa del campionato per le nazionali per recuperare i giocatori acciaccati. Infatti, oltre a Paul Pogba, contro l’Empoli, anche Federico Gatti ha riportato un infortunio alla caviglia. Il numero 4 bianconero ha riportato una distorsione ma la sua presenza per la gara contro la Lazio del 16 settembre all’Allianz Stadium non sarebbe a rischio visto che il problema accusato al Castellani sarebbe di lieve entità.