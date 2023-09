La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Sassuolo che ha evidentemente spento l'entusiasmo di un inizio convincente da parte della squadra bianconera. Segnali importanti li aveva mandati Allegri prima del match, con il tecnico che ha dichiarato che bisogna camminare con i piedi per terra. Evidente come una squadra giovane e con poca esperienza abbia bisogna di rinforzi di qualità, soprattutto a centrocampo, che sembra il settore con maggiori problematiche. Per questo si parla di un possibile rinforzo importante già nel mercato di gennaio.

Secondo la stampa spagnola uno dei giocatori seguiti dalla Juve è Thomas Partey, oramai considerato un'alternativa all'Arsenal dopo l'arrivo di Rice nel recente Calciomercato estivo. Il contratto in scadenza a giugno 2025 agevolerebbe un investimento vantaggioso per la società bianconera. Il centrocampista ghanese ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro e gradirebbe una possibile nuova esperienza professionale in una società importante come quella bianconera.

Il giocatore Partey potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un rinforzo d'esperienza per il centrocampo a gennaio. Piacerebbe Thomas Partey, giocatore ghanese dell'Arsenal in scadenza di contratto a giugno 2025.

Sul giocatore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, sua ex squadra che sarebbe pronto a riportarlo in Spagna anche perché la squadra di Simeone è in piena lotta per il campionato dopo la vittoria contro il Real Madrid in campionato. Partey sarebbe considerato un rinforzo ideale anche per Allegri, che cerca un giocatore in grado garantire equilibrio e qualità al centrocampo.

Dopo aver giocato da titolare il Community Shield, dando un contributo importante alla vittoria dell'Arsenal contro il Manchester City, fino ad adesso in campionato ha disputato solamente 3 match in campionato, fra l'altro neanche da titolare. Una situazione che potrebbe agevolare anche una sua cessione, con il giocatore che cerca una squadra che gli garantisca un ruolo da titolare.

La Juventus però valuta anche altri centrocampisti per il mercato di gennaio, soprattutto se fosse confermata la positività di Pogba al testosterone dopo l'esito delle contro analisi previsto ad inizio ottobre.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo. Fra i profili che piacerebbero alla società bianconera spiccano tre giocatori francesi, Habib Diarra dello Strasburgo, Kouadio Koné del Mönchengladbach e Khephren Thuram del Nizza. Per quanto riguarda il settore difensivo potrebbe arrivare un terzino destro a gennaio. Piacerebbe Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro.