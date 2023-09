Domenico Berardi e la Juventus si sfiorano da anni ma i loro destini non riescono ad incrociarsi. Una nuova puntata di questa telenovela potrebbe andare in scena a gennaio. Infatti, quando riaprirà il mercato, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per il giocatore classe '94. Uno dei fattori che potrebbe spingere Cristiano Giuntoli a bussare alla porta di Domenico Berardi, sarebbe l'eventuale squalifica di Paul Pogba. Il francese è in attesa dell’esito delle controanalisi dopo che è risultato positivo al testosterone in seguito a un controllo effettuato dopo la gara contro l’Udinese.

Qualora gli esami confermassero la positività, la Juventus potrebbe decidere di rescindere il contratto di Pogba. In questo caso, la società risparmierebbe 30 milioni di stipendio che sarebbero riutilizzabili nel mercato di gennaio. Proprio questa cifra potrebbe risultare soddisfacente per il Sassuolo per liberare Domenico Berardi.

Juventus vigile sul mercato

Nel mercato di gennaio, la Juventus potrebbe decidere di fare qualche investimento. Tutto dipenderà da diversi fattori, il primo sarà quello legato alla classifica. Se la squadra sarà nelle prime posizioni Cristiano Giuntoli potrebbe decidere di fare un acquisto di un certo spessore, pensando agli introiti legati alla futura qualificazione alla Champions League.

Un altro fattore, invece, è il futuro di Paul Pogba. La Juventus è in attesa di sapere se il francese sarà squalificato per doping oppure no. Pogba, in caso di confermata positività, rischierebbe dai 2 ai 4 anni di squalifica e a quel punto i bianconeri non potrebbero far altro che rescindere il suo contratto.

Con l’addio del francese la Juventus avrebbe un risparmio complessivo pluriennale di 30 milioni e la società potrebbe utilizzare questa cifra per rinforzare la rosa.

I bianconeri potrebbero decidere di prendere un altro centrocampista proprio per sostituire Pogba, oppure puntare su Berardi.

In estate tentativo della Juventus per Berardi

Nello scorso mese di agosto la Juventus ha provato a prendere Domenico Berardi, ma la trattativa con il Sassuolo si è interrotta quasi sul nascere. Il club emiliano aveva chiesto 30 milioni ai bianconeri, che hanno ritenuto eccessiva la richiesta.

Il giocatore avrebbe gradito tale possibilità di trasferirsi a Torino ma l’ad Carnevali ha fatto muro e le strade della Juventus e Berardi non si sono incrociate, ma in futuro non è da escludere un nuovo tentativo della Vecchia Signora per l’attaccante della nazionale italiana.