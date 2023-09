La Juventus prosegue la sua marcia di avvicinamento alla gara contro l’Atalanta. Per Massimiliano Allegri sono arrivate buone notizie, visto che anche Moise Kean ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Dunque, la Juventus avrà quasi tutto il gruppo al completo ad eccezione di Alex Sandro, Mattia De Sciglio e Paul Pogba. I primi due sono alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni, mentre il francese è in attesa delle controanalisi dopo la positività al testosterone riscontrata dopo la gara contro l’Udinese. Massimiliano Allegri, comunque, può contare su un gruppo piuttosto nutrito e contro l’Atalanta medita di fare qualche cambio.

In attacco ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic che ha smaltito il problema alla schiena, ma resta da capire chi giocherà al suo fianco, anche se Federico Chiesa sembra nettamente favorito per affiancarlo. Sulla corsia di destra, Timothy Weah incalzerebbe Weston McKennie per una maglia da titolare.

Si lavora al Jtc

La Juventus, in queste ore, ha curato i dettagli tattici in vista del match contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri, per questa partita, confermerà il 3-5-2 ma potrebbe cambiare qualche interprete. Il tecnico livornese starebbe pensando a qualche cambio di formazione per sorprendere l’Atalanta. Lo scorso anno, l’allenatore della Juventus ha schierato, contro pronostico, Samuel Iling - Junior tra i titolari.

Questa scelta ha ripagato al meglio Massimiliano Allegri visto che l’inglese ha segnato il gol che ha sbloccato la partita. Adesso, la mossa a sorpresa potrebbe riguardare sempre le fasce con Timothy Weah a destra al posto di Weston McKennie. Anche a sinistra non è scontato l’impiego di Filip Kostic. Il numero 11 juventino, in questo avvio di stagione, sembra essere in difficoltà e sta rendendo al di sotto delle aspettative.

Per questo motivo Andrea Cambiaso e Samuel Iling - Junior lo insidiano per una maglia da titolare. In attacco si va verso le certezze Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il numero 7 juventino, fino ad ora, ha giocato tanto e non sarebbe del tutto da escludere che possa partire dalla panchina. A quel punto, per affiancare DV9, si candiderebbero Arek Milik, Moise Kean e Kenan Yildiz.

Balottaggio anche in difesa

La Juventus, contro l’Atalanta, potrebbe fare qualche cambio anche in difesa. Infatti, Daniele Rugani ha ben figurato contro il Lecce e per questo motivo potrebbe farsi spazio anche per la sfida del 1º ottobre. Il numero 24 juventino sarebbe in ballottaggio con Federico Gatti. Mentre Gleison Bremer e Danilo sono certi del posto. A centrocampo, invece, ci saranno certamente Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, con loro toccherà ad uno fra Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.