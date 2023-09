Cristiano Giuntoli non starebbe pensando solo all'immediato presente. La rivoluzione che la Juventus vorrebbe apportare alla propria rosa è già partita qualche mese fa, quando il ds bianconero ha cominciato a vendere i giocatori in esubero o ritenuti fuori dal progetto tecnico. In ottica futura, uno dei nomi che più piacciono alla Continassa è quello di Lucas Vazquez, esterno di centrocampo attualmente in forza al Real Madrid.

Inoltre, nel caso in cui l'esito delle controanalisi di Paul Pogba confermassero la positività al testosterone, il giocatore francese rischierebbe una pesante squalifica.

In attesa di capire gli sviluppi legati alla vicenda, Cristiano Giuntoli si starebbe già muovendo sul fronte Calciomercato alla ricerca di possibili sostituti. Il ds della Juventus avrebbe già in mente alcuni nomi per gennaio, tra cui spiccano Emile Hojbjerg del Tottenham e Kephren Thuram del Lille.

Il contratto di Lucas Vazquez scade nel giugno del 2024

Nelle intenzioni della Juventus, l'esterno spagnolo potrebbe sostituire Alex Sandro. Così come il giocatore del Real Madrid, il brasiliano va in scadenza di contratto a giugno 2024 e una sua permanenza a Torino non è così scontata. Lucas Vazquez, vincitore di 4 Champions League con i Blancos, è un giocatore duttile, che sa adattarsi perfettamente sia in fase difensiva sia in fase d'attacco.

Accostato già da qualche tempo alla Juventus, nel caso in cui il giocatore spagnolo intenda approdare a Torino dovrebbe rivalutare almeno in parte il suo l'ingaggio. Infatti, i 4,5 milioni di euro che l'esterno percepisce attualmente dal Real Madrid potrebbero risultare un ostacolo per un'eventuale trattativa, anche se riuscisse liberarsi a paramento zero.

Il Lille chiede 50 milioni di euro per Thuram

Giocatori di prospettiva e con già una certa esperienza internazionale. Sono queste le caratteristiche che la Juventus cerca e che pare abbia trovato in Kephren Thuram. Il figlio di Lilian, ex giocatore bianconero, potrebbe essere chiamato a sostituire il connazionale Paul Pogba.

Molto dotato fisicamente e con un'ottima tecnica individuale, è considerato uno dei giocatori di prospettiva più forti a livello europeo. Thuram fa delle accelerazioni e degli inserimenti le sue armi migliori. Condizioni che gli permettono di arrivare molte volte al tiro in porta.

Il Lille avrebbe chiesto una cifra piuttosto importante per il giocatore, attorno a 50 milioni di euro. Condizione che la Juventus potrebbe aggirare cercando di negoziare sulle modalità di pagamento, magari inserendo qualche contropartita tecnica o con l'acquisto legato all'obbligo di riscatto fissato a determinati obiettivi da raggiungere. La Juventus potrebbe provare un affondo già nel mese di gennaio, evitando eventuali aste sul giocatore, visto anche l'interesse di alcuni top club di Premier League.

Nel mirino della Juventus sembra esserci anche Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham. Il costo dell'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, mettendo però in conto che il giocatore è prossimo ai 29 anni.