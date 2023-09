Nelle scorse ore ed in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha risposto alle recenti polemiche innescate da un'intervista dell'ex bianconero Leonardo Bonucci. Di quanto accaduto tra il club piemontese ed il classe '87 ha voluto dire la propria opinione anche l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli, intervistato da Tuttomercatoweb.com.

Juventus, Allegri risponde piccato a Bonucci: 'Le soap opera le fanno da altre parti e non ne sono appassionato'

Massimiliano Allegri, attuale guida tecnica della Juventus, è intervenuto nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio ed ha trattato diversi argomenti, tra cui il caso Bonucci e quanto affermato dall'ex difensore bianconero nell'intervista a Sport Mediaset di qualche giorno fa.

"Le soap opera sono su Canale 5, non sono appassionato. A Leonardo faccio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. È andato in una squadra che fa la Champions, sarà una stagione importante anche a livello motivazionale" queste le parole con cui ha esordito Allegri parlando di Bonucci, sul quale ha poi concluso il suo intervento dicendo: "Non c'è niente più da dire. Posso solo ripetere. Solo un grande in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal calcio". Allegri ha poi trattato un altro tema piuttosto scomodo per la Juventus in questo momento, quello di Paul Pogba e del suo presunto utilizzo di doping: il tecnico toscano ha dunque sottolineato quanto sia dispiaciuto per il calciatore e per quello che sta passando, ricordando infine come ci sia un procedimento in corso da rispettare ed attendere.

Allegri ha infine concluso la sua conferenza stampa parlando della Lazio, prossimo avversario della Juventus in campionato, evidenziando come i biancocelesti abbiano diversi punti di forza, primo su tutti la grande tecnica di diversi elementi tra cui Immobile e Luis Alberto.

Cobolli Gigli sul caso Bonucci: 'Sto con la Juventus, il giocatore ha avuto tutto quello che doveva avere'

Del caso Bonucci e delle scelte effettuate dalla Juventus nei suoi confronti ha parlato anche l'ex presidente dei bianconeri Cobolli Gigli. Quest'ultimo, intervistato da Tuttomercatoweb.com ha detto: "Sono favorevole al comportamento della Juventus.

Bonucci ha avuto tutto quello che doveva avere. Nella sostanza può avere ragione, ma economicamente non gli è stato tolto niente. Se si lamenta perché è stato fatto allenare in sedi ed orari diversi da quelli dei compagni, è un problema suo. Se decidi di mettere fuori squadra un giocatore, devi farlo allenare e loro lo hanno fatto". Cobolli Gigli ha poi parlato di quanto sta accadendo intorno a Paul Pogba, accusato di aver utilizzato sostanze dopanti in occasione del match giocato dalla Juventus contro l'Udinese, sottolineando come per il francese questa ennesima tegola potrebbe essere determinante per chiudere la sua carriera.