In queste ore Il Giornale ha rilanciato in prima pagina la notizia secondo la quale la Juventus sarebbe in vendita. Per il quotidiano, la famiglia Agnelli, dopo 100 anni di proprietà del club bianconero, avrebbe deciso di cedere la società. Questa indiscrezione, però, è stata immediatamente smentita dalla Exor controllante della Vecchia Signora: “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”, la nota di Exor. Dunque, poche parole ma molto chiare per ribadire che la famiglia Agnelli non ha intenzione di lasciare la Juventus e di passare il testimone ad altri proprietari.

Exor fa chiarezza

In questi mesi, si sono sparse più voci di una possibile cessione da parte della famiglia Agnelli della Juventus. L’anno scorso per il club è stato particolarmente travagliato per le vicende extracalcistiche e adesso la società sta lavorando per tornare agli albori del passato. La Vecchia Signora deve fare i conti anche con un bilancio che ultimamente non è dei migliori. Ma la Juventus sta già apportando le giuste contromisure per tornare ad essere una società sostenibile. In questi anni Exor ha fatto diversi aumenti di capitale per risanare le casse juventine. Adesso il processo di cambiamento è in atto e John Elkann ha scelto uomini di sua fiducia per riportare in altro la Vecchia Signora sotto tutti i punti di vista.

In questi mesi, inoltre, sono circolate diverse voci su una possibile cessione della Juventus da parte della famiglia Agnelli e nelle ultime ore queste ipotesi è tornata alla ribalta. Ma Exor, sia in passato che adesso, ha ribadito con forza che le notizie circolate su una possibile vendita sono prive di fondamento.

Smentita anche ipotesi di un socio di minoranza

La Juventus e il suo futuro tengono spesso banco negli ambienti finanziari e le ipotesi che circolano sono diverse. Ma Exor, appena escono queste indiscrezioni, fa immediatamente chiarezza sul futuro del club. Infatti, nei mesi scorsi l’agenzia Reuters aveva parlato della possibilità che la controllante della Juventus fosse alla ricerca di un socio di minoranza.

Ma anche in questo caso Exor ha smentito. Dunque, il legame tra i bianconeri e la famiglia Agnelli sembra essere solido e non sembrano esserci nubi all’orizzonte. La Juventus, però, potrebbe attrarre diversi investitori soprattutto in America. In ogni caso quello a cui bisogna attenersi sono le parole di Exor che ribadisce con forza la sua volontà di mantenere il controllo totale del club. Ora la missione dei dirigenti juventini sarà quella di riportare la Juventus ad essere vincente e ad avere un bilancio economico decisamente migliore.