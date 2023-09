"Lesione al retto femorale", è questo il responso statuito dalla Federazione senegalese sull'infortunio dell'attaccante della Salernitana Boulaye Dia. "Il giocatore sarà indisponibile per almeno due settimane e di conseguenza non parteciperà all’amichevole del 12 settembre. È stato liberato per raggiungere il suo club”, si legge nella nota ufficiale diramata nelle ultime ore.

Calendario alla mano, il centravanti della Salernitana non sarà a disposizione per i match di Serie A contro Torino e Frosinone oltre ovviamente a non poter disputare neanche le prossime gare con la sua nazionale previste contro Rwanda e Algeria.

Ancora non ben definita l'entità dello stop: due settimane è infatti il tempo minimo previsto, ma per tornare pienamente disponibile potrebbe servire anche più tempo.

Il rapporto incrinato con i granata

Le ultime settimane di Boulaye Dia sono state tutt'altro che tranquille. Tutto ha avuto inizio negli ultimi giorni del mercato estivo, quando il Wolverhampton ha manifestato un forte interesse per l'ex attaccante del Villarreal. Nonostante il giocatore avesse mostrato la sua volontà di accettare il trasferimento, il suo club di appartenenza ha deciso di respingere l'offerta. Durante una conferenza stampa sul tema, il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis ha enfatizzato con chiarezza la situazione: "Gli ultimi giorni di mercato sono stati complicati, qualcuno voleva fare le cose alla fine.

Su Dia mi permetto di lanciare un messaggio, nulla contro un club storico di Premier, nulla contro i suoi tifosi, ma all’allenatore del Wolverhampton dico che si è trattato di un’offerta e un comportamento irrispettosi. Giovedì notte abbiamo ricevuto una chiamata: si parlava di prestito con diritto di riscatto a cifre che, dette pubblicamente, creerebbero un incidente diplomatico - ha dichiarato qualche settimana fa De Sanctis - E nessuno dei loro dirigenti ha contattato me personalmente.

Questa cosa ha toccato la sensibilità di Dia".

L'attaccante senegalese ha poi saltato il match contro il Lecce ma è stato regolarmente a disposizione per quello contro l'Udinese, alla seconda di campionato, in cui una sua rete ha evitato la sconfitta interna per mano dell'Udinese che conduceva 0-1 grazie alla rete di Lazar Samardzic.

Proprio adesso insomma che le cose erano rientrate Dia dovrà stare fermo per qualche settimana: 16 gol la passata stagione, il club campano si attende molto dalle sue prestazioni anche in questo campionato.