La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo affare in vista del prossimo mercato invernale ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, che sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri come rinforzo da affidare al tecnico Simone Inzaghi; Giuseppe Marotta vorrebbe anticipare le proprie concorrenti cercando un affondo già nel prossimo mercato di gennaio.

L'idea dei nerazzurri a centrocampo: Teun Koopmeiners dall'Atalanta

Il centrocampista olandese è reduce da una partenza non troppo spedita in campionato, dove ancora non si è sbloccato con la maglia dell'Atalanta in questa stagione: su Koopmeinersci ci sarebbero le attenzioni della Juventus e dell'Inter, con i nerazzurri che vorrebbero anticipare la concorrenza provando un affondo nel prossimo mercato di gennaio.

A centrocampo i nerazzurri sono già coperti, ma la dirigenza sportiva starebbe già ragionando sul futuro con l'inserimento di una mezzala di proposizione come potrebbe essere l'olandese dell'Atalanta, che potrebbe aprire ad una trattativa ma solo nelle prossime sessioni di mercato, con preferenza per il finale di stagione.

Nella scorsa estate il giocatore sarebbe già stato attenzionato anche dal Napoli, che avrebbe provato un'offerta di circa 47 milioni di euro, che sarebbe stata rifiutata dalla dirigenza bergamasca: servirebbero pertanto almeno 50 milioni di euro per provare a muovere le intenzioni del club atalantino di provare a trattenere il giocatore almeno a fine stagione.

La situazione dell'Inter in attesa del derby

Nelle prossime ore inizieranno a rientrare ad Appiano Gentile i giocatori reduci dagli impegni con le proprie nazionali, con un Denzel Dumfries scatenato con la sua Olanda, autore di 4 assist in due partite con gli Orange.

Più delicata invece la situazione di Juan Cuadrado, rientrato dall'impegno con la Colombia con un affaticamento muscolare che potrebbe metterne in dubbio la presenza nel prossimo derby di campionato contro il Milan.

Anche il Milan sul lato infortuni sarebbe in una situazione delicata, con Olivier Giroud in dubbio per il derby per via di una leggera distorsione alla caviglia rimediata nella gara contro l'Irlanda; l'esito degli ultimi esami strumentali però avrebbe rassicurato i rossoneri che contano di poter schierare il bomber francese contro i nerazzurri nel prossimo scontro di campionato.

Anche Theo Hernandez dovrebbe riuscire a recuperare per sabato, nonostante l'affaticamento che lo ha costretto a saltare le due partite della Francia in questa fase di qualificazione ai prossimi europei.