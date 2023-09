La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende extra calcistiche. L'ultima è sicuramente quella riguardante la positività al testosterone di Paul Pogba, riscontrata in Udinese-Juventus del 20 agosto. Il francese rimase in panchina quel match. Se fosse valutata la volontarietà nell'assunzione della sostanza dopante, il giocatore rischierebbe 4 anni di squalifica ma c'è l'ipotesi anche di un semplice richiamo in caso di involontarietà. Nel primo caso la società bianconera potrebbe rescindere il contratto del centrocampista essendo previsto dall'intesa contrattuale.

L'eventuale addio di Pogba potrebbe agevolare l'arrivo di un nuovo giocatore, magari attingendo dal mercato dei parametri zero. In questo modo non si andrebbe ad appesantire il bilancio societario con investimenti sul cartellino oltre al fatto che attualmente l'unico mercato aperto fino a dicembre per le società italiane è quello dei parametri zero.

Fra i nomi seguiti dalla società bianconera ci sarebbe l'ex Manchester United e Nottingham Forrest Jesse Lingard, fra l'ex altro ex compagno e amico di Pogba. I due hanno condiviso l'esperienza professionale al Manchester United sia nel settore giovanile che da giocatori della società inglese.

La Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Lingard

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rescindere il contratto di Paul Pogba nel caso fosse confermata la positività al testosterone.

Nell'intesa contrattuale c'è la possibilità di risoluzione contrattuale. In tal caso la società bianconera potrebbe acquistare un altro centrocampista, non aspettando gennaio. Si valuta il mercato dei parametri zero, piace Jesse Lingard, centrocampista classe 1992 attualmente senza società dopo l'esperienza professionale al Nottingham Forrest della scorsa stagione.

Appena 20 match giocati con la società inglese e 2 gol segnati, dati che hanno portato il Nottingham Forrest a decidere di non prolungare il contratto del centrocampista. Per caratteristiche tecniche potrebbe essere un acquisto interessante in quanto è una mezzala d'inserimento che ha sempre garantito gol nelle ultime stagioni.

Si valutano però giocatori anche nel mercato di gennaio o eventualmente per il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando su diversi nomi per il centrocampo nell'eventualità si arrivasse ad una rescissione contrattuale. Piacciono Habib Diarra dello Strasburgo e Koadio Koné del Borussia Monchengladbach. Un acquisto che potrebbe definirsi nel calciomercato estivo. Per gennaio invece si parla del possibile approdo a Torino di Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro.