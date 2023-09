Nonostante il grande entusiasmo suscitato dal ritorno di Moise Kean alla Juventus nell'estate del 2021, il suo rendimento in questa seconda esperienza bianconera non ha soddisfatto le aspettative. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus aveva puntato su Kean per rinfoltire il settore avanzato, ma finora i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Per questo non sarebbe da scartare una sua possibile cessione a gennaio in caso di offerta importante.

Da quando è tornato in bianconero, Moise Kean ha accumulato 104 presenze e 22 gol con la maglia della Juventus, ma sia i tifosi che la società si aspettavano di più dalla giovane punta.

Le notizie di mercato su un possibile addio di Moise Kean sono state alimentate durante il Calciomercato estivo da diversi giornali sportivi, quando il giocatore è stato avvicinate ad altre squadre interessate a lui, tra cui il Fulham. Tuttavia, nessuna offerta convincente è stata presentata durante l'estate.

La Juventus potrebbe offrire Kean per Samardzic

Le indiscrezioni su un possibile addio a gennaio stanno diventando sempre più decise. La Juventus avrebbe riferito al Fulham e al Siviglia che sarebbe disposta a cedere il giocatore solo in cambio di una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Fino ad ora, nessuna delle due squadre ha accettato questa richiesta, ma la situazione potrebbe evolversi nei prossimi mesi.

Una possibile soluzione potrebbe essere un prestito con diritto o obbligo di riscatto, che potrebbe interessare anche alcune società di Serie A. In particolare, l'Udinese sembra interessata a Moise Kean e potrebbe proporre uno scambio con la Juventus, magari includendo nella trattativa il centrocampista serbo Lazar Samardzic, che interessa molto all'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri.

Uno scambio di mercato che si definirebbe alla pari considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori. Il centrocampista della nazionale della Serbia era stato avvicinato alla società bianconera nel recente calciomercato estivo, alla fine però la trattativa di mercato non si è definita. Considerando il fatto che Pogba potrebbe rescindere il contratto per le note vicende riguardanti la positività al testosterone, a gennaio potrebbe definirsi l'arrivo di un centrocampista.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri centrocampisti per il mercato di gennaio o eventualmente per il calciomercato estivo. Piacciono due giocatori francesi, Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Si valuta anche un possibile rinforzo per la fascia destra come alternativa a Timothy Weah. Potrebbe arrivare il giocatore Sacha Boey, giocatore del Galatasaray che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.