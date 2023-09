La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo profilo per il futuro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi, e il nome nuovo di queste giornate sarebbe quello di Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che potrebbe andare verso la scadenza contrattuale nella prossima estate; i nerazzurri starebbero seguendo il profilo pronti a intervenire nella trattativa in caso di rottura tra il giocatore e il club partenopeo.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Zambo Anguissa dal Napoli

Il centrocampista camerunese piacerebbe ai nerazzurri da diverse stagioni e nella prossima estate la dirigenza potrebbe provare il colpo a parametro zero in caso di mancato rinnovo del giocatore con il Napoli.

Il club partenopeo infatti avrebbe chiesto al giocatore di rinunciare alla Coppa d'Africa per rimanere a disposizione della rosa di Rudi Garcia, ma il calciatore vorrebbe andare comunque con la sua nazionale e questo potrebbe creare degli attriti tra il suo staff e la dirigenza del Napoli.

In caso di mancato rinnovo del contratto, la società nerazzurra potrebbe provare l'affondo con gli agenti del giocatore per l'ennesimo ingaggio a parametro zero della gestione Giuseppe Marotta.

L'Inter verso Empoli: Asslani in panchina

Dopo l'opaca prova in Champions League, il centrocampista Kristian Asslani dovrebbe rimanere in panchina a favore del rientro dal primo minuto di Hakan Calhanoglu, recuperato dopo il fastidio alla coscia sinistra che gli è costato il forfait in Champions League.

Al fianco del turco dovrebbero partire Davide Frattesi e Nicolò Barella, con un turno di riposo concesso all'armeno Mkhitaryan; sulle corsie laterali dovrebbero iniziare Federico Dimarco e Matteo Darmian, con Dumfries tenuto a riposo nelle rotazioni.

In porta partirà Sommer, con Pavard, De Vrij ed Acerbi a comporre il trio difensivo: Alessandro Bastoni dovrebbe dunque partire dalla panchina dopo l'errore in Champions League che è costato il vantaggio della Real Sociedad, complicando la partita europea.

Per quanto concerne l'attacco dovrebbero invece partire Lautaro e Marcus Thuram.

I toscani sono ultimi in classifica con zero punti raccolti in quattro gare mentre i nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno; sarà un testa-coda importante per il proseguo del campionato di entrambe le formazioni anche se gli obiettivi finali da raggiungere sono diametralmente opposti.