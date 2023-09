La Juventus è attesa da diversi match importanti che diranno quanto potrà essere competitiva in campionato in questa stagione. È stato un Calciomercato estivo condizionato da esigenze di bilancio societario, per questo in molti non la considerano come una delle favorite alla vittoria finale. Anche nel 2024 il mercato dovrebbe essere definito sulla sostenibilità, magari attingendo dai parametri zero. Uno dei giocatori che piace alla società bianconera è Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto con la Roma a giugno. Il terzino dopo l'infortunio subito con la nazionale italiana nel 2021 durante l'Europeo non è riuscito più a ritrovare la forma ideale anche se rimane un giocatore di qualità, in grado di giocare su entrambe le fasce difensive, adattandosi anche in un eventuale 3-5-2.

Potrebbe essere un acquisto utile, magari come alternativa ai titolari. L'agente sportivo Davide Lippi sarebbe pronto ad offrirlo alla società bianconera, con il giocatore che ritornerebbe volentieri a Torino dove è cresciuto prima nel settore giovanile e poi giocando anche in prima squadra fino allo scambio di mercato con Luca Pellegrini nel calciomercato estivo del 2019.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'agente sportivo Davide Lippi sarebbe pronto ad offrire alla Juventus un suo assistito. Parliamo di Leonardo Spinazzola, reduce da quattro stagioni importanti alla Roma. Nel 2021 è arrivato un infortunio pesante con la nazionale italiana all'Europeo, da quel momento Spinazzola ha faticato nel ritrovare la sua forma ideale.

In questo inizio di stagione però è partito bene disputando 3 match segnando anche un gol. E' in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbe la volontà di prolungare la sua intesa contrattuale con la società romana. Spinazzola potrebbe arrivare come alternative alle fasce difensive, ai vari Weah e a Cambiaso, considerando che può giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare la fascia destra già a gennaio. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Sacha Boey, giocatore del Galatasaray valutato 20 milioni di euro. Per il centrocampo nell'eventualità in cui fosse confermata la squalifica di Pogba, potrebbe arrivare un giovane.

Piacciono Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Altro giocatore seguito dalla società bianconera che ha una valutazione di mercato importante, circa 40 milioni di euro, è il centrocampista del Borussia Monchengladbach Kouadio Koné, valutato anche da Deschamps per la nazionale francese.