Gli ottimi risultati portati all'Inter dal tecnico Simone Inzaghi avrebbero colpito anche all'estero, arrivando fino in Arabia Saudita, dove alcuni top club starebbero pensando all'allenatore per la prossima stagione, in modo da portare nuova linfa nella Saudi Professional League che già in questa sessione di mercato si è arricchita di nuovi profili internazionali.

L'idea dall'Arabia: Simone Inzaghi possibile obiettivo

Con il piazzamento in finale di Champions League nella scorsa stagione e soprattutto con la sua idea di gioco spumeggiante, propositiva ed adatta a palcoscenici internazionali, il tecnico nerazzurro avrebbe attirato diverse attenzioni soprattutto dall'Arabia Saudita.

Alcuni top club della Saudi Pro League starebbero infatti sondando il terreno per provare un'eventuale abbordaggio al tecnico piacentino già nella prossima estate; secondo alcune fonti vicine all'allenatore però, il suo trasferimento all'estero sembrerebbe complesso, in particolare in campionati ritenuti di secondo livello rispetto ai "top five" campionati europei.

Difficile dunque un ingaggio di Simone Inzaghi da parte dei club arabi, nonostante potrebbero arrivare per l'allenatore proposte da capogiro a livello di stipendio.

L'Inter verso il derby, Inzaghi in conferenza

Nel pomeriggio di venerdi 15 settembre si svolgerà la conferenza stampa della vigilia del derby di Milano, e parleranno i due allenatori, che arrivano alla stracittadina con le rose in diverso stato di forma.

I rossoneri arrivano al match leggermente acciaccati dall'uscita con le nazionali, ma a parte Kalulu dovrebbero schierare la migliore formazione possibile, con il rientro di Olivier Giroud tra i titolari dopo l'infortunio alla caviglia subito con la maglia della nazionale francese.

Per i nerazzurri invece si arriva a derby al gran completo, con le seconde linee che scalpitano per una maglia da titolare e con la rosa che appare in forma e pronta all'appuntamento più sentito dalla tifoseria.

In difesa l'Inter dovrebbe partire con Sommer in porta, linea difensiva composta da Darmian, De Vrij e Bastoni, con Acerbi rientrato a pieno servizio e pronto a dare il cambio all'olandese qualora la partita lo necessitasse.

A centrocampo i nerazzurri dovrebbero iniziare con Dumfries sulla destra, reduce da un'ottima settimana con la sua nazionale olandese con la quale ha messo a referto 4 assist in due partite, e sulla sinistra Federico Dimarco.

Sulla mediana agiranno presumibilmente Hakan Chalanoglu, Barella e Mkhitaryan, con Frattesi pronto a subentrare nella ripresa per dare più linfa offensiva al reparto in appoggio alle punte che dovrebbero essere Lautaro-Thuram.