La Juventus sarebbe in vantaggio per l'acquisto di Khephren Thuram rispetto a Liverpool, Bayern Monaco e Paris Saint Germain: è questa l'ultima indiscrezione che circola in merito al mercato dei bianconeri, che presto conosceranno l'esito delle controanalisi per Paul Pogba in seguito al quale per lo staff di Cristiano Giuntoli potrebbe aprirsi la necessità di inserire un nuovo profilo sulla mediana.

La presenza del fratello Marcus Thuram nel campionato italiano (ingaggiato dall'Inter nello scorsa sessione estiva), in combinato al passato del papà Lilian alla Juventus, potrebbe di fatti agevolare l'approdo di Khephren a Torino.

Al momento la Serie A sembrerebbe attirare maggiormente il centrocampista rispetto al campionato tedesco o a quello francese, ecco che la Juventus avrebbe già pronta per gennaio un'offerta da 30 milioni di euro per portarlo all'ombra della Mole.

La presenza in Serie A di Marcus potrebbe agevolare l'approdo alla Juventus di Khephren Thuram

La Juventus sarebbe pronta ad intraprendere una trattativa già a gennaio per il calciatore, soprattutto in caso di risoluzione della situazione di Paul Pogba. Se la positività al testosterone venisse confermata il club rescinderà infatti il contratto in essere tra le parti.

Thuram, il cui contratto con il Nizza scade a giugno 2025, potrebbe così rappresentare una soluzione ideale per rinforzare il centrocampo della Juventus, un settore che sembra avere bisogno di più fisicità e qualità.

Il giocatore rappresenterebbe inoltre un investimento non solo per il presente ma anche per il futuro della squadra data la giovane età (è un classe 2001).

Diarra, Konè e Samardzic: il casting per la mediana

La Juventus valuta anche altri centrocampisti, su tutti Habib Diarra dello Strasburgo ed Emmanuel Konè del Borussia Monchengladbach, altri due giovani talenti transalpini finiti sul taccuino di Giuntoli.

Il primo viene valutato circa 20 milioni di euro, per il mediano che gioca in Bundesliga serviranno invece almeno 40 milioni di euro per riuscire a strappare un si.

Un altro nome che la Juventus starebbe seguendo per la mediana è quello di Lazar Samardzic, talentuosa mezzala in forza all'Udinese. Il calciatore serbo era stato ad un passo questa estate dal vestire la maglia dell'Inter, che aveva chiuso l'affare sulla base di 4 milioni di prestito più 16 di riscatto, ma alla fine l'operazione è sfumata per via di alcune incomprensioni tra l'entourage e lo staff dirigenziale.

A proposito del mercato di gennaio in casa bianconera si valuterebbe anche l'arrivo di un terzino destro, con Sacha Boey del Galatasaray, che arriverebbe come alternativa a Weah, sempre in pole.