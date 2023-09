Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando a un eventuale post Paul Pogba e sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sarebbero Teun Koopmeiners, mediano dell'Atalanta che piacerebbe anche al Napoli di Aurelio De Laurentiis, e Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che Pozzo valuterebbe oltre 22 milioni di euro.

Juve, per il dopo Pogba si pensa a un profilo giovane: Koopmeiners piace ma su di lui ci sarebbe forte anche il Napoli

La Juventus sta aspettando l'esito delle contro analisi per il caso doping che ha coinvolto Paul Pogba e qualora venisse confermata la squalifica al francese, allora Giuntoli potrebbe tornare sul mercato a gennaio per provare ad acquisire uno tra Teun Koopmeiners o Lazar Samardzic.

Per quanto concerne il primo, il mediano olandese dell'Atalanta sta confermando quanto di buono fatto vedere nelle scorse annate sotto la guida di Giampiero Gasperini, avendo già collezionato da centrocampista in sei partite di Serie A due gol e un assist. Numeri che potrebbero crescere insieme alla sua valutazione, che attualmente si attesterebbe intorno ai 40 milioni di euro. La Juventus, avrebbe dunque intenzione di bussare alla porta di Percassi per cercare di intavolare una trattativa basata su un pagamento dilazionato in più anni, con la consapevolezza di poter imbattersi nella concorrenza del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La società partenopea infatti apprezzerebbe in modo particolare Koopmeiners e starebbe pensando di tornare alla carica per presentare una nuova offerta, dopo essersi vista rifiutare nella scorsa sessione estiva dall'Atalanta una proposta per l'olandese da circa 35 milioni di euro.

Juventus, Samardzic potrebbe tornare sul mercato a gennaio: i bianconeri ci starebbero pensando

L'altro profilo osservato da Giuntoli per il mercato di gennaio sarebbe quello di Lazar Samardzic: il centrocampista serbo dell'Udinese dopo essere stato a un passo dal raggiungere nella scorsa sessione di mercato l'Inter di Simone Inzaghi, è rimasto nella compagine friulana, dove con gol e prestazioni convincenti sta confermando il suo stato di grazia.

A gennaio però, i fari su Samardzic potrebbero nuovamente riaccendersi, con il patron dell'Udinese Pozzo che sarebbe risposto a discutere per una sua cessione sulla base delle cifre che sarebbero circolate nell'affare poi saltato con l'Inter. Si partirebbe infatti da una base minima di 22 milioni di euro, ai quali però dovrebbe essere aggiunto il cartellino di un calciatore come contropartita tecnica. Se la Juventus non dovesse avere profili idonei, allora la valutazione di Samardzic potrebbe aumentare a 30 milioni di euro.