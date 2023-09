Il futuro professionale del giocatore spagnolo Sergi Roberto sembra essere in bilico al Barcellona, con l'arrivo di Joao Cancelo nella società spagnola che ha compromesso la sua posizione da titolare. Sergi Roberto, nato nel 1992, ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e sembra essere meno importante nel progetto sportivo di Xavi. La sua presenza in campo è stata limitata in questa stagione, con soli due partite da titolare. La Juventus sarebbe fra le società che starebbero valutando di ingaggiare Sergi Roberto per il Calciomercato estivo. A giugno, il giocatore sarebbe disponibile a parametro zero, una prospettiva molto allettante per i bianconeri.

Tuttavia, se la Vecchia Signora volesse assicurarsi lo spagnolo già a gennaio, dovrebbe essere disposta a pagare una somma al Barcellona. Altre squadre, tra cui l'Atletico Madrid, sembrano anch'esse interessate al talento di Sergi Roberto. Questo incrementa la competizione per il suo acquisto.

Il giocatore Sergi Roberto potrebbe approdare alla Juventus a parametro zero a luglio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Sergi Roberto. Lo spagnolo del Barcellona potrebbe arrivare a parametro zero in estate o eventualmente a gennaio se la società bianconera decidesse di presentare un'offerta per il suo cartellino. Non è l'unico spagnolo che piace alla Juventus per il 2024 e che è in scadenza di contratto a fine stagione.

Un altro nome seguito dalla Juventus è Lucas Vazquez, terzino destro del Real Madrid del 1991, anch'esso in scadenza di contratto a fine stagione e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale.

L'arrivo di giocatori esperti come Sergi Roberto o Lucas Vazquez sarebbe un investimento sicuro per la Juventus e per l'allenatore Allegri.

Questi giocatori non solo porterebbero la loro esperienza, ma avrebbero anche un ruolo importante nell'insegnare ai giovani giocatori la cultura della vittoria e l'arte del calcio di alto livello.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di rinforzare la fascia destra a gennaio. Abbiamo parlato di giocatori d'esperienza, non è da scartare la possibilità che la società bianconera decida di investire anche su un giovane nel calciomercato invernale.

Fra i giocatori che piacerebbero alla società bianconera spicca sicuramente Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray di 23 anni valutato 20 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampo molto dipenderà dall'esito delle contro analisi di Pogba in riferimento dalla positività al testosterone riscontrata dopo Udinese-Juventus. Se fosse confermata potrebbe arrivare Habib Diarra dello Strasburgo, piacerebbe anche Khephren Thuram che ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro.