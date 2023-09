La Juventus, in questi giorni, ha cominciato la marcia di avvicinamento in vista della gara contro la Lazio. La scorsa settimana Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno dei nazionali e i giocatori assenti sono attesi a Torino a scaglioni. Alcuni di loro torneranno già nelle prossime ore: i primi saranno Dusan Vlahovic e Filip Kostic.

La Juve dovrà fare i conti anche con rientri tardivi che avverranno proprio alla vigilia della gara contro la Lazio. Tra i calciatori che torneranno solo venerdì 15 settembre ci sono Timothy Weah e Weston McKennie.

Questo è un problema per Massimiliano Allegri visto che entrambi giocano nello stesso ruolo, ovvero sulla fascia destra. Per questo motivo, nei giorni scorsi, la Juventus avrebbe chiesto alla nazionale statunitense di far rientrare in anticipo Weah e McKennie. Ma gli Usa avrebbero negato al club il rientro anticipato dei due giocatori. Dunque è possibile che sulla destra nel match contro la Lazio, Massimiliano Allegri schieri Andrea Cambiaso.

Qualche cambio contro la Lazio

La pausa per le nazionali causa sempre qualche problema alle varie squadre. Infatti, qualche giocatore torna acciaccato e altri rientrano a ridosso dell’inizio del campionato. Anche la Juventus risentirà di questa pausa e contro la Lazio Massimiliano Allegri potrebbe essere costretto a fare qualche cambio.

Infatti, Federico Chiesa è tornato in anticipo a Torino dopo che a Coverciano ha accusato un fastidio all’adduttore. Il numero 7 juventino non dovrebbe essere in dubbio per la gara contro la Lazio e per il suo recupero trapela ottimismo. In ogni caso, nelle prossime ore, la Juventus dovrebbe fargli svolgere ulteriori controlli per fugare ogni dubbio.

Dopodiché sarà Allegri a decidere se schierarlo dal primo minuto o se farlo partire dalla panchina.

Qualora Chiesa non dovesse essere titolare al suo posto potrebbe giocare uno fra Moise Kean e Arek Milik. Il numero 18 juventino ha sfruttato la pausa lavorando alla Continassa e potrebbe essere proprio lui ad affiancare Dusan Vlahovic.

Allegri studia alternative a destra

Il problema più grande in vista del match contro la Lazio riguarderà la corsia di destra. Infatti Timothy Weah e Weston McKennie rientreranno solo alla vigilia della ripresa del campionato. Per questo motivo la corsia di destra della Juventus potrebbe essere sguarnita visto che i due americani avrebbero poco tempo per preparare la sfida contro la Lazio. Massimiliano Allegri starebbe quindi pensando di spostare Andrea Cambiaso a destra e di schierare a sinistra uno fra Filip Kostic o Samuel Iling-Junior.