Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'agente di Sergi Roberto avrebbe già ricevuto l'informazione che il calciatore dovrà cercare una nuova sistemazione a gennaio. Il Barcellona desidera liberarsi del pesante ingaggio del giocatore, motivo per cui il suo tempo al Camp Nou sta per giungere al termine. Il portale spagnolo menziona un'offerta interessante proveniente dall'Italia, che potrebbe essere la Juventus, anche se la preferenza del calciatore sarebbe quella di rimanere in Spagna. L'arrivo di Joao Cancelo al Barcellona ha relegato lo spagnolo al ruolo di riserva, e sarebbe pronto a valutare una partenza già a gennaio.

È importante notare che il contratto di Sergi Roberto scade a giugno, quindi potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero alla fine della stagione. La Juventus potrebbe decidere di sfruttare nuovamente il mercato dei giocatori a parametro zero durante il Calciomercato estivo.

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona Sergi Roberto è un giocatore che può essere schierato in diversi ruoli. Nelle ultime stagioni ha giocato soprattutto sulla fascia destra ma anche fatto la mezzala in un centrocampo a tre. Ha vinto diverse competizioni importanti, 7 campionati spagnoli, 6 Supercoppe spagnole, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club ed 1 Supercoppa europea.

Il giocatore Sergi Roberto potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Sergi Roberto nel mercato di gennaio. Con un'offerta da 5 milioni di euro potrebbe lasciare il Barcellona anche se il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto a giugno.

In questo inizio di stagione ha disputato con la società spagnola 4 match fra campionato spagnolo e Champions League partendo come alternativa ai titolari. Dall'arrivo di Joao Cancelo il tecnico Xavi sta schierando il portoghese sulla fascia destra. Non è l'unico giocatore spagnolo seguito dalla Juventus per rinforzare la fascia destra.

Piace anche Lucas Vazquez, che era stato avvicinato alla Juventus anche nel recente calciomercato estivo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un centrocampista a gennaio, soprattutto se le contro analisi dovessero confermare la positività al testosterone di Pogba. La società bianconera potrebbe acquistare Habib Diarra dello Strasburgo, piacciono anche Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach e Khephren Thuram del Nizza. Per la difesa invece piace Sacha Boey, terzino destro ex Rennes e attualmente al Galatasaray che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.