Lo staff di Cristiano Giuntoli avrebbe identificato la strategia da seguire per le prossime sessioni di mercato: la Juventus vorrebbe in particolare rinforzare la mediana, a gennaio tenterà dunque l'assalto a Pierre-Emile Hojbjerg da prelevare in prestito dal Tottenham, per l'estate invece l'obiettivo principale sarebbe Marcus Thuram del Nizza.

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo soprattutto se fosse confermata la squalifica di Pogba

Se le controanalisi confermeranno la positività al testosterone di Paul Pogba, Massimiliano Allegri dovrà strutturalmente fare i conti con l'assenza di un uomo comunque importante per il centrocampo bianconero, che nei piani estivi era stato identificato come il calciatore in grado di accrescere la qualità della manovra negli ultimi 20-25 minuti di gara.

Soltanto Miretti e Fagioli sembrano poter dare un pizzico di qualità alla linea di centrocampo, un po' poco per una squadra con le ambizioni dei bianconeri: ecco che a gennaio Giuntoli dovrebbe fiondarsi su Hojbjerg, che potrebbe essere prelevato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto nella sessione invernale. Il riscatto dovrebbe essere fissato a 25-30 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Khephren Thuram nel calciomercato estivo

La Juventus lavora anche al futuro e nel Calciomercato estivo potrebbe per l'appunto dare l'assalto a Khephren Thuram. Il classe 2001 del Nizza andrà in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025, per questo a fine stagione potrebbe essere acquistato ad un prezzo leggermente contenuto rispetto ai 40-45 milioni di euro che varrebbe il suo cartellino.

Sempre per il centrocampo la Juventus continua a seguire anche Habib Diarra dello Strasburgo, centrocampista classe 2004 avvicinato ai bianconeri anche nel recente calciomercato estivo: in questo caso siamo su prezzi decisamente diversi, circa 20 milioni di euro.

Anche la fascia destra nel mirino di Giuntoli

La Juventus valuta rinforzi anche in difesa, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra.

Attualmente l'unico profilo che può considerarsi di ruolo come terzino destro è quello di Timothy Weah, almeno in attesa del recupero di De Sciglio. Al momento Allegri sta adattando sulla fascia destra Weston McKennie (che si sta comunque ottimamente disimpegnando), per questo potrebbe arrivare un rinforzo con Sacha Boey del Galatasaray sempre in cima alla lista al vaglio dei dirigenti juventini.