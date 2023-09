In cerca di un potenziale sostituto per Laurent Blanc, l'Olympique Lione sta attivamente esplorando diverse alternative. Il nome in pole per aprire un nuovo capitolo sarebbe allora quello di Gennaro Gattuso, che si trova senza un incarico dopo la fine dell'esperienza al Valencia.

Sebbene non abbia ancora ricevuto una proposta di licenziamento ufficiale, sembra ormai certo che a breve Blanc non sarà più l'allenatore del Lione. A pesare e molto è l'avvio terribile in Ligue 1, laddove il Lione ha raccolto appena un punto in 4 partite: sconfitta all'esordio contro il Racing Strasburgo per 2-1, pari a reti inviolate a Nizza e altre due pesanti sconfitte, entrambe col punteggio di 1 a 4, contro Montpellier prima e PSG dopo.

Gattuso in pole per la panchina

La dirigenza francese vuole dunque invertire la rotta, da qui l'ipotesi di un cambio in panchina che come accennato appare sempre più probabile. La società avrebbe già vagliato varie alternative, da Oliver Glasner a Will Still passando per Graham Potter e Julen Lopetegui, ma tutti avrebbero fin qui rifiutato l'incarico. Anche da questi rifiuti è nata l'ipotesi di un incontro tra Jorge Mendes, il procuratore di Gennaro Gattuso, e il club transalpino, che potrebbe alla fine offrire all'ex Napoli e Valencia un contratto fino a fine stagione con possibilità di rinnovo per l'anno prossimo.

Stando agli ultimi rumors di mercato, Gattuso avrebbe tra l'altro rifiutato più di una proposta proveniente dall'Arabia Saudita perchè desideroso di continuare ad allenare in Europa e di riscattare l'esperienza non positiva vissuta in Spagna, a Valencia.

La carriera di Gennaro Gattuso da allenatore

La carriera di Gennaro Gattuso come allenatore ha avuto inizio nel 2013, quando ha assunto la guida del FC Sion. Successivamente, ha allenato in diverse squadre, tra cui Palermo, Creta (in Grecia), Milan e Napoli, subentrando alla disastrosa gestione di Carlo Ancelotti. Nel 2021 è stato inoltre designato quale allenatore della Fiorentina ma all'atto pratico non è mai andato in panchina coi viola essendo stato esonerato già durante l'estate per incomprensioni nate con la società dopo appena 20 giorni dall'assunzione.

In nessuna di queste esperienze Gattuso ha dunque mai veramente convinto nonostante due buoni quinti posti fatti registrare alla guida del Milan prima e del Napoli poi: decisamente deludente anche l'avventura spagnola, chiusasi con una rescissione consensuale delle parti arrivata quando il Valencia si trovava al quattordicesimo posto in Liga.